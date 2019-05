«Desde ASAJA intentamos hacer de los jóvenes agricultores unos expertos en todas las materias que les puedan afectar»

Baldonero Bellido, presidente de ASAJA Málaga. Entrevista a Baldomero Bellido, presidente de ASAJA Málaga Martes, 14 mayo 2019, 14:38

ASAJA Málaga celebra el próximo 17 de mayo su tradicional Jornada de San Isidro. Entrevistamos a Baldomero Bellido, presidente de la asociación, para conocer más detalles del evento y de la actualidad del sector.

- ¿En qué consistirá la Jornada de San Isidro de este año 2019?

Como todos los años por estas fechas, desde ASAJA Málaga convocamos la Asamblea General de Socios en el viernes más cercano a nuestro patrón, San Isidro. Como en años anteriores, será en Antequera el 17 de mayo. Allí realizaremos, además, una serie de charlas técnicas sobre asuntos vinculados a la agricultura, concretamente dirigidas al buen uso que los agricultores dan de las pocas sustancias fitosanitarias que tiene autorizadas y cuyo buen uso hace que sean inocuas para el medio ambiente y la biodiversidad. Contaremos además con otras dos ponencias muy interesantes, de un lado Ricard Ramón, Jefe de la Unidad Adjunta de Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, que impartirá una conferencia de un tema de máxima actualidad para los agricultores titulada «La Política Agrícola Común más allá del 2020», y de otro Carmen Crespo, Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía que vendrá a clausurar el acto y explicará las nuevas directrices que su consejería está llevando a cabo.

- El día de San Isidro es para vuestra asociación un día clave, por lo que el ambiente festivo se extiende más allá de las charlas en sí mismas.

Por supuesto. Por ello son numerosos los socios y colaboradores que se sitúan en el entorno del lugar de celebración de la jornada mostrando a todos los asistentes sus productos: desde degustación de frutas tropicales hasta maquinaria agrícola, pasando por coches y productos fitosanitarios. Para nosotros es un momento de hermandad en el que nos encontramos con los socios por los que trabajamos durante todo el año.

- ¿Cómo ha sido este año agrícola y cómo se prevé el futuro?

El pasado año fue considerado como casi un récord en facturación en la provincia de Málaga, porque además casi todo eran buenos precios sobre todo en cultivos permanentes: almendra, cítricos, aceite, aceituna, tropicales, etc. Pero al iniciar esta nueva campaña se han tornado las cosas a descendente: la peor campaña de cítricos desde hace una década, la debacle en el precio de aceite y aceituna de mesa, y la no recuperación de precios en hortícolas, ganadería y cultivos herbáceos. Si bien el agricultor anda buscando su estabilidad en cultivos que requieren una inversión inicial, tienen la espada de Damocles en la falta de seguridad de dotación de recursos hídricos para llevarlos a buen término.

- ¿Cree que son suficientes las políticas de incorporación de jóvenes a la actividad agraria?

Un agricultor es, ante todo, un empresario. En este contexto debe instalarse un joven. Por nuestra parte intentamos formarlos y facilitarles todas las cuestiones que empresarialmente les afectan, principalmente en materia laboral, ambiental y fiscal. El problema es que no paran de salir normativas que dificultan la creación de una nueva empresa. Esto, unido a lo comentado anteriormente (falta de recursos hídricos), minan la ilusión que muchos jóvenes ponen en su iniciativa y lo que no estamos dispuestos es a avocarlos a un fracaso. Por tanto, cuando se habla de ayudas a la incorporación, desde ASAJA vamos mucho más allá intentando hacer de los jóvenes que se instalan unos expertos en todas las materias que les puedan afectar y no basando su incorporación en la mera percepción de una ayuda pública.

- Respecto a la ganadería ¿Con qué problemas se encuentran hoy los ganaderos?

A parte de los bajos precios que ha venido sufriendo, la ganadería se enfrenta al gran problema de la sanidad animal. Si por un lado en el caso de la ganadería intensiva este problema es menor, en la extensiva, al convivir con la fauna silvestre y ante las trabas de la administración para su control se está convirtiendo en un grave problema que está avocando al cierra de muchas explotaciones que tan necesarias son para conseguir un equilibrio ambiental, evitando sobre todo incendios y abandono de nuestros montes.

