Una finca de aguacates en la Axarquía. E. CABEZAS

El aguacate español vuelve a sonreír: la cosecha nacional se incrementará en un 30%

La producción rebasará las 100.000 toneladas, empujada por la recuperación de la Axarquía tras la sequía y las nuevas fincas en Valencia, Cádiz y Huelva

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Sábado, 1 de noviembre 2025, 16:56

Comenta

El aguacate español ha comenzado a doblar el pulso a la nefasta curva que traía de cabeza a los agricultores del tropical nacional en los ... últimos años a causa de una de las sequías más extremas que ha vivido este país en las últimas décadas. Tras varias campañas marcadas por la caída de la producción por la escasez hídrica, la temporada del aguacate español se inicia con una previsión de aumento del 20 al 30% gracias a la recuperación de la comarca de la Axarquía y la ampliación de zonas productoras, tales como Cádiz o la Comunidad Valenciana. Si la campaña pasada se cerró con 75.000 toneladas, este año se pueden rebasar fácilmente las 100.000 en todo el país.

