El aguacate español vuelve a sonreír: la cosecha nacional se incrementará en un 30%

El aguacate español ha comenzado a doblar el pulso a la nefasta curva que traía de cabeza a los agricultores del tropical nacional en los ... últimos años a causa de una de las sequías más extremas que ha vivido este país en las últimas décadas. Tras varias campañas marcadas por la caída de la producción por la escasez hídrica, la temporada del aguacate español se inicia con una previsión de aumento del 20 al 30% gracias a la recuperación de la comarca de la Axarquía y la ampliación de zonas productoras, tales como Cádiz o la Comunidad Valenciana. Si la campaña pasada se cerró con 75.000 toneladas, este año se pueden rebasar fácilmente las 100.000 en todo el país.

La Organización Interprofesional del Aguacate y Mango de España (OIAM), con sede en Vélez-Málaga, ha destacado las «perspectivas muy positivas» con las que se inicia la nueva campaña. A ello contribuirán las lluvias de la pasada primavera en la comarca de la Axarquía, que concentra la mayor parte del cultivo de aguacate en España, y el crecimiento de la superficie plantada, especialmente en Cádiz, Huelva y en la Comunidad Valenciana. Este incremento «confirma el desarrollo del cultivo y el papel creciente de España como referente europeo en producción de aguacate», ha señalado la OIAM en un comunicado.

Se está procediendo a la recolección de las variedades lisas como Bacon, Fuerte, Zutano y Ettinge

Durante estas primeras semanas de campaña de aguacate español se está procediendo a la recolección de las variedades lisas como Bacon, Fuerte, Zutano y Ettinger. Por su parte, la variedad Hass, la más consumida a nivel nacional e internacional, no alcanzará sus niveles óptimos de madurez y calidad para su comercialización hasta mediados de noviembre. Por ello, desde la organizaciónse piden al sector y a la distribución «no recolectar ni comercializar aguacate Hass español de manera prematura».

LA OIAM ha argumentado en el mencionado comunicado que es necesario garantizar la calidad en el punto de venta, algo que «es esencial para proteger la imagen del aguacate español y asegurar una experiencia satisfactoria para el consumidor». «La calidad es nuestra mejor carta de presentación. Si recolectamos el fruto demasiado pronto, perjudicamos al consumidor y al valor de nuestro producto. Defendamos entre todos el prestigio del aguacate español», ha subrayado.

La OIAM reúne a productores, comercializadores y transformadores con el objetivo de impulsar la competitividad, la sostenibilidad y el consumo de aguacate y mango españoles, tanto en el mercado nacional como en los principales destinos europeos.

Plaga de la ambrosía

Por otro lado, desde la Asociación Española de Tropicales (AET) han alertado que la temida plaga del escarabajo de la ambrosía, que se detectó por primera vez en Motril en 2023, ya ha saltado a la provincia, tras unos primeros avisos el pasado mes de febrero.

Así lo han anunciado desde la entidad «por boca de especialistas de la Delegación de la Consejería de Agricultura, Pesca y Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Málaga», que les han trasladado que la presencia del 'escarabajo de la ambrosía' se ha confirmado «en varios puntos de la geografía provincial; una plaga muy peligros para los cultivos».

Los especialistas de la Administración han propuesto el desarrollo de unas jornadas en próximas fechas

Tras esta exposición, los especialistas de la Administración han propuesto el desarrollo de unas jornadas monográficas en próximas fechas, aún por concretar, sobre las características de este insecto, cómo combatirlo, actuaciones a seguir y toda la operativa necesaria para actuar desde las explotaciones con rapidez y eficacia.

«Como es habitual; el lugar en el que se desarrollarán las jornadas será en la sede de IFAPA Málaga, a cuyo frente estará el experto Mario Porcel. Habrá también técnicos especialistas en Sanidad Vegetal y representantes destacados de organizaciones del sector, junto a varios miembros de la Asociación Española de Tropicales (AET)», han apuntado en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.