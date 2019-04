Las abejas se adaptan a zonas altas y son más grandes y oscuras SUR MÁLAGA. Jueves, 11 abril 2019, 10:59

Las abejas de la miel que viven en zonas altas son más grandes, más oscuras y su pelaje es más largo en comparación con las abejas de zonas bajas. Sin embargo, estas diferencias no parecen ser debidas a genes relacionados con la morfología o la pigmentación, sino a genes asociados con el comportamiento y la alimentación, según un estudio con participación de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Los científicos han explorado las diferencias en el ADN entre poblaciones de abejas asiáticas ('Apis cerana') pertenecientes a zonas altas y bajas en la provincia de Yunnan (China). «Hemos utilizado diferentes programas bioinformáticos para escanear los genomas de estas abejas y hemos identificado varias regiones que parecen estar favorecidas por la selección natural en las abejas de zonas altas», explica Santiago Montero-Mendieta, investigador predoctoral del CSIC en la Estación Biológica de Doñana. En estudios anteriores se había relacionado la capacidad de adaptación a zonas altas de las abejas africanas ('Apis mellifera') con dos mutaciones que afectan el orden de determinados genes dentro de los cromosomas 7 y 9. Algunos de estos genes estarían relacionados con la conducta alimentaria, lo que podría indicar que la abundancia y distribución de los alimentos es un factor importante para la adaptación a los hábitats de gran altitud en abejas. Sin embargo, ahora los resultados del estudio indican que las abejas asiáticas que viven en zonas altas no tienen tales reordenamientos cromosómicos en su genoma. Por ello, se sugiere que estos mecanismos no son imprescindibles para que las abejas se adapten a zonas altas. Los resultados de esta investigación serán de gran utilidad para monitorear las poblaciones de abejas asiáticas y establecer prioridades de conservación.