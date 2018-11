África G. Zanella: «La mujer es una unidad productiva pero también reproductiva, y eso la lastra» África G. Zanella, durante su charla a los alumnos del IES Jesús Marín. / Migue Fernández La economista malagueña, que ha trabajado para los gobiernos australiano y británico, impulsa un proyecto «pionero» para avanzar hacia la igualdad real ANA PÉREZ-BRYAN Lunes, 12 noviembre 2018, 00:13

Su currículum es tan extenso y diverso como el mapa de los países en los que ha trabajado prestando servicios a gobiernos y compañías en materia de economía de género y sostenibilidad, que se han beneficiado de sus investigaciones pioneras. Malagueña «de pura cepa», África G. Zanella piensa en global y siente en local; de hecho hace tres años encontró en Vélez Málaga su «último nido». Desde aquí impulsa el Centro para la Sostenibilidad y la Economía de Género, un proyecto pionero que busca ese cambio de mentalidad en la sociedad, las empresas y las organizaciones. Licenciada en Economía y Psicología Industrial, ha desempeñado altos cargos en los gobiernos británico y australiano, es consultora senior de Naciones Unidas y también ha trabajado para el G20. Hace dos semanas compartía su visión del cambio con alumnos del IES Jesús Marín, que impulsa desde sus aulas el programa 'Economía social y de género. Caminando hacia la igualdad'. Para Zanella, la educación es una herramienta imprescindible para avanzar en este reto global.

–Introducir a estudiantes de 18 años en el concepto de Economía de Género. ¿Es un desafío?

–Absolutamente, es una gran responsabilidad. La mentalidad de un joven es un poco diferente del resto de la sociedad porque está en construcción. Con ellos hay que comenzar por el principio, abordando términos como el del género, con el que hay una gran confusión: el género se confunde con el sexo; cuando en realidad es una definición social y no biológica. Cuando se habla de Economía de Género estamos refiriéndonos a la inclusión de todos los participantes, hombres y mujeres, en el proceso económico.

–Entonces no es una disciplina que sólo aborde el papel de la mujer...

–Efectivamente. Es un concepto que tiene que ver con la sociedad y con el hecho de que todo el que trabaja o tiene la capacidad de trabajar tiene que tener las mismas oportunidades, independientemente del género. También hay una confusión muy grande con el término igualdad: es obvio que los hombres y las mujeres no son iguales, por eso cuando hablamos de igualdad en género no lo hacemos desde el punto de vista biológico (del sexo), sino social. Es decir, que tenemos que tener acceso a las oportunidades y los recursos que la sociedad ofrece sin ninguna barrera.

–Pero la igualdad así entendida no existe...

–Es que la mujer viene de atrás, de una posición más retrasada. Yo he trabajado con muchos gobiernos y, por mi experiencia, en todos los países del mundo hay discriminación, sobre todo en épocas de crisis, que es cuando las mujeres 'pagan el pato'. Y eso a pesar de que las leyes, por ejemplo en Europa, están muy avanzadas.

–¿Cuál es la base de esta discriminación?

–Es una cuestión cultural que nada tiene que ver con la economía o las leyes. Cada país tiene su propia cultura. Las comparaciones globales entre países son muy complicadas cuando se choca con esa realidad y con los comportamientos individuales de la persona. Es algo que está en el inconsciente y que se filtra en todas las esferas de la vida, por ejemplo en el lenguaje.

–Hablando del lenguaje, ¿qué cree que aporta el lenguaje inclusivo y políticamente correcto en el avance hacia la igualdad real?

–Ese concepto es como es una ola en el mar. Es algo que se forma para entendernos unos a los otros y para que nadie se ofenda; pero de ahí a que eso se considere una medida efectiva de lo que debe ser la igualdad, pues no. Eso no sirve de nada si no se tiene en cuenta el contexto global y cómo se integra, por ejemplo, el género en la economía. Y para eso hay que tener en cuenta también a los hombres.

–¿Y qué papel juega ese concepto de género en la economía?

–Soy consciente de que el concepto de Economía de Género aún no se entiende muy bien porque mis aportaciones han sido pioneras, pero hay que seguir avanzando. No se trata sólo del género, tiene que ver también con medidas de inclusión para impulsar una política de crecimiento, porque es un hecho que ningún país del mundo puede tener un crecimiento económico y sostenible si no incluye la participación laboral de la mujer.

–Antes me hablaba de las diferencias entre hombres y mujeres. ¿Cómo se sustancian en el ámbito laboral?

–Es que la mujer no es solamente una unidad productiva; es también una unidad reproductiva. Y eso es lo que la lastra. Ahí está la linterna con la que trato de enfocar la realidad laboral. ¿Por qué la mujer tiene que ser castigada por eso? Esto ya no tiene nada que ver con una política económica basada en el neoliberalismo, hemos entrado en una etapa diferente que tiene que basarse en la sostenibilidad.

–¿Y eso en qué se traduce?

–El hombre y la mujer nacen iguales en condiciones globales, al menos en países desarrollados. En términos de educación están igualados y eso ya no es un problema. ¿Dónde nos torcemos? Cuando llegamos a los 20 o a los 30, cuando las mujeres llegan a la etapa reproductiva y a la vez entran en un momento crítico en la función laboral. Ahí la mujer se enfrenta a conceptos sociales desarrollados tradicionalmente por los hombres, aunque eso también va cambiando. Ahora las niñas estudian en una proporción mucho mayor que los niños, también en la Universidad, y se están empoderando. El problema, insisto, es cuando viene el momento de la reproducción y la mujer se enfrenta a tres escenarios: abandonar el trabajo, decidirse por una jornada partida o bien seguir con su carrera profesional.

–¿Pero dónde está la responsabilidad de esa elección: en la mujer que lo hace libremente o en la sociedad que la empuja a eso?

–Es una pregunta excelente. Depende de la cultura que la mujer haya adquirido en su casa, y en esa decisión también tiene mucho que ver el factor económico: si una mujer se puede permitir el lujo de sacar tiempo del trabajo y dedicárselo a los hijos durante una época, allá ella. El derecho de elegir está en cada uno. Lo que ocurre es que el hombre no tiene que elegir entre esos tres escenarios de los que antes hablábamos: ellos siguen su carrera de 0 a 70 en una única dirección. La mujer tiene que tomar decisiones y además considerar cuál es la mejor decisión no sólo para ellas, sino también para su familia. Y esa responsabilidad, en lugar de ser un castigo, tendría que ser premiada, y lo digo con la voz muy alta. Los políticos y las leyes no tienen que ver a la mujer como a una víctima, sino como un recurso humano de enorme valor, porque tiene una gran función social. Por eso yo no lucho por la mujer víctima, sino por su empoderamiento y su valor.

–¿Esa postura la conecta o la aleja del movimiento feminista?

–No tengo nada que ver con el feminismo ni con los 'ismos'. Mi postura es objetiva y técnica, y yo trabajo por eso. Por supuesto tengo mis valores personales, que son humanistas, pero trato de no llevarlos al campo de la ideología porque no quiero que se confundan. A lo largo de mi trayectoria he trabajado con gobiernos de diferentes partidos porque yo soy burócrata y en Australia la burocracia es imparcial. Yo sólo me he atado a la idea de que tengo que servir a mi país, a los intereses de mi país y al bienestar de las personas. Y en esa forma de ver las cosas España aún tiene mucho camino que recorrer.

–¿Y por dónde empezamos?

–Habría que decir a los políticos que tienen que poner en marcha políticas de apoyo específicas: hay que tener guarderías con horarios flexibles o subsidios bien entendidos, que se inviertan donde se tienen que invertir para que haya una ayuda real a las familias. Hay que dejar de lado los sentimentalismos y tener sentido práctico, entender que los gobiernos tienen que funcionar como las grandes compañías en materia de presupuestos: invertir donde hay que hacerlo. Y para eso son necesarias más auditorías y análisis.