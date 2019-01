CC OO acusa al Gobierno de negociar en paralelo la contrarreforma laboral con el PDeCAT El secretario general de CC OO, Unai Sordo. :: efe Insiste en que había un «acuerdo cerrado» para derogar los elementos más lesivos y amenaza con no seguir dialogando si no se lleva adelante LUCÍA PALACIOS MADRID. Miércoles, 23 enero 2019, 00:06

La contrarreforma laboral lleva camino de convertirse en otro culebrón como lo fue hace poco el nuevo sistema de cotización de los autónomos, cuando las principales asociaciones anunciaban acuerdos que después el Gobierno desmentía. Y esto mismo pasó a mediados de diciembre pasado con la esperada modificación de la reforma laboral de 2012: CC OO avanzó en una rueda de prensa un «acuerdo» de los sindicatos con el Ejecutivo para derogar los elementos que consideraban más letales de esta norma aprobada unilateralmente por el Ejecutivo de Mariano Rajoy; sin embargo, posteriormente ninguno de los otros actores (Ministerio de Trabajo, UGT y CEOE) confirmó el acuerdo, diciendo que no estaba cerrado.

Ayer el propio secretario general de CC OO, Unai Sordo, quiso aclarar este tema y reiteró que «los textos estaban cerrados» sin el acuerdo de la patronal, que -dejó claro- sí se mantuvo en la negociación, como prueba el hecho de que presentó «textos sobre todas las materias en las que venía a decir que prácticamente no había nada que cambiar» de la reforma. Esta negativa de la patronal fue la que -resaltó Sordo- «probablemente indujo al Gobierno» a cerrar un «acuerdo muy muy bueno» para los trabajadores en el que se recuperaba la ultraactividad de los convenios colectivos, se devolvía la prevalencia al convenio del sector sobre el de empresa, se regulaba la subcontratación, se recuperaba el subsidio para parados mayores de 52 años y se incorporaba la obligación de las empresas a tener un registro horario de sus empleados.

Sin embargo, ninguna de estas medidas ha llegado a ver la luz todavía y el sindicato culpa de esta parálisis a la negociación paralela que mantiene el Gobierno de Pedro Sánchez con el PDeCAT sobre estos mismos temas. «Nosotros cuando hicimos público que había un preacuerdo en una serie de materias provocó bastantes sorpresas y éramos conscientes de que había una negociación paralela con el PDeCAT con los mismos temas y previsiblemente distinto resultado», admitió Sordo durante un encuentro con los medios.

«El Ejecutivo necesita ejecutar, pasar de los acuerdos al real decreto», advierte Unai Sordo

El sindicato acusó al Ejecutivo de no tener una «actitud excesivamente solvente» y le pidió que cumpla con lo pactado. «El Gobierno está en el momento en que necesita ejecutar cosas, bajar el balón al suelo y pasar de los acuerdos al Real Decreto». En este sentido, el secretario general le invitó a que presente un decreto ley con lo acordado en la mesa de diálogo social para tratar de convalidarlo en el Congreso, algo que predijo además que logrará una mayoría parlamentaria porque el PDeCAT no se va a atrever a no apoyarlo. «El Gobierno debió haber sido más audaz y no puede acabar esta legislatura sin reformar este tema», advirtió.

Sordo se lamentó además de que la actual fragmentación política está provocando «un cambio de paradigma» en el marco del diálogo social. En este sentido, explicó que antes los agentes sociales negociaban con el Gobierno y esto tenía una traslación, pero «hoy la situación es tan compleja que hay que mover muchas piezas y tienen que concurrir muchos factores para que esto acabe viendo la luz».

El desencanto que parece tener CC OO con el Ejecutivo de Pedro Sánchez es tal que incluso dejó entrever que no seguirán negociando otros temas laborales pendientes mientras no salga adelante lo pactado. «¿Qué posición tenemos que jugar los sindicatos cuando nos consta que hay unos textos cerrados que no solo no han visto la luz sino que el Gobierno ni siquiera se hace responsable de ellos?», se preguntó Sordo, que desveló que el Ministerio de Trabajo ya les ha emplazado a debatir materias como la contratación y la flexibilidad interna. Por eso, pese a que en breve anunciarán junto a UGT una posición conjunta, la estrategia que previsiblemente seguirán es la de no sentarse a negociar mientras no se aprueben estas modificaciones. «Seguiremos hablando de cosas cuando lo que hemos pactado tenga recorrido», avisó el líder sindical, que concluyó que «la mesa de diálogo social no puede ser una tertulia o un foro de debate».