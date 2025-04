El acuerdo para la subida del salario mínimo se aleja por las discrepancias en el Gobierno

E. MARTÍNEZ MADRID. Martes, 22 de diciembre 2020, 00:06 Comenta Compartir

La negociación sobre la subida del salario mínimo (SMI) sigue en pie, pero cada día se agotan un poco más las opciones de alcanzar un pacto entre Gobierno, patronal y sindicatos. Anoche finalizó sin acuerdo la segunda reunión forma del diálogo social sobre este controvertido asunto y, aunque las conversaciones parecen haber encallado, los mismos interlocutores pretenden volver a verse la próxima semana.

En la cita de ayer, según fuentes de la negociación, ninguna de las partes se movió de sus planteamientos iniciales, sobre todo la patronal. La CEOE insistió en no aceptar incremento alguno dada las severas consecuencias de la crisis actual en el tejido societario, aparte de en los propios trabajadores. Los sindicatos, por el contrario, defendieron que por eso mismo debe subir el salario mínimo, alegando «razones de justicia social y eficacia económica». Y el Gobierno, a su vez, no ha alcanzado una postura común.

Así, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, alejó ayer más la idea de que pueda concretarse un incremento para el próximo año. «A lo mejor hay que tomarse un poco de tiempo para tomar esa decisión, en un contexto en el que tengamos enfilada la recuperación económica» ya en 2021. En este sentido, se planteó si «este es el momento oportuno» para subirlo, teniendo en cuenta las circunstancias de la pandemia.

Asimismo, aclaró que no se trata de si las empresas pueden o no asumir ahora un alza del 0,9% (unos nueve euros al mes), que es lo que subiría si se aplicara la previsión de inflación para 2021, sino de que esto supondría «imponer» por parte del Gobierno una decisión a empresas que no saben si el año que viene abrirán o no, o si contratarán personal.

Por el contrario, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, vio «muy preocupante» congelar el SMI y no subirlo esos nueve euros. Y el secretario general de CC OO, Unai Sordo, criticó a Calviño por conceder «derecho de veto a la CEOE».