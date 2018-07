«El no acuerdo del año pasado es parte del éxito del pacto salarial» El reto es llevar a todos los convenios el pacto salarial. :: / VIRGINIA CARRASCO Admite que «sí se abre una expectativa distinta» con el nuevo Ejecutivo, al que pide modificar la reforma laboral y elevar la presión fiscal Unai Sordo Secretario general de CC OO MADRID. Domingo, 22 julio 2018, 00:02

Unai Sordo (Barakaldo, 1972) lleva poco más de un año al frente de CC OO, cuando Ignacio Fernández Toxo le dio el relevo en un congreso celebrado a principios de julio del pasado año. Muchas cosas han pasado en estos últimos doce meses. Y más en concreto en el último mes: nuevo Gobierno y nuevo pacto salarial.

-Parece que en el último mes las cosas se han dado la vuelta a favor de los sindicatos.

-Realmente sí se abre una expectativa distinta que tenemos que intentar aprovechar, esto es verdad. Pero creo que el acuerdo de negociación colectiva es el tercer hito. No fue menor el acuerdo sobre el salario mínimo y el acuerdo de la función pública que recuperaba una parte de los salarios perdidos, una parte de la negociación colectiva y por fin desatascaba los procesos de renovación de plantillas.

-¿El no haber firmado el pacto salarial el año pasado es su gran fracaso?

-Creo que parte del éxito del nuevo pacto tiene que ver con no haber firmado el año pasado. La patronal ofrecía una subida del 1,2% y, si hubiéramos accedido, creo sinceramente que nadie lo hubiera entendido. Esa no firma y el trabajo posterior que hemos hecho, junto a un proceso de movilización y una presión incluso política, explica haber llegado a este acuerdo que es sustancialmente mejor.

-¿Puede estar en peligro con la subida de impuestos anunciada, tal y como amenazan los empresarios?

-Las declaraciones de CEOE y Cepyme no son de recibo. Todo el mundo es consciente de que los impuestos de sociedades que pagan las empresas en España son bajísimos y además profundamente regresivos. La media de impuestos que pagan está en el 10,1%. Pero es que las pymes abonan el 13% y los grupos de empresas pagan el 7%. Así, es de cajón que las empresas de España al menos tengan que pagar un 15% sobre sus beneficios. Esta medida solo recaudaría unos 4.500 millones más, cuando las empresas están generando 15.000 millones más de dividendos. Ante esta medida tan 'light', cuestionar el acuerdo sindical le quita credibilidad a las organizaciones empresariales.

-Pero habrá también otros impuestos, que podrían afectar a los trabajadores.

-España tiene una presión fiscal de más de siete puntos inferior a la de la eurozona. Así que hay un margen importante. Si recorriéramos todo ese camino y recaudáramos la media de la zona euro, ingresaríamos unos 80.000 millones más cada año. Mi impresión es que el Gobierno va a ir a planteamientos mucho más limitados y seguramente no va a llegar ni a los 20.000 millones de recaudación. Creemos que es necesario todo lo que sea mejorar la recaudación siempre y cuando grave a las rentas de capital y no a las rentas que provienen de las nóminas.

-Finalmente el Gobierno no derogará la reforma laboral, pero ya ha anunciado que modificará varios puntos. ¿Es suficiente con esto?

-Le he escuchado a la ministra hablar de dos o tres cosas que no me suenan mal, pero tienen un perímetro insuficiente. En mi opinión sí hay mayorías parlamentarias suficientes para modificar aspectos sustanciales de la reforma laboral. Seguramente en la mitad o alguna más hay mayoría, como en la prevalencia del convenio de empresa, la ultraactividad, el tema de la subcontratación... Pero se trata de ver también qué hacemos con el despido, que se ha abaratado y se han flexibilizado las causas. Paralelamente, qué hacemos con la contratación temporal y a tiempo parcial.

-Precisamente para atajar eso el Ejecutivo pondrá en marcha en agosto el Plan contra la Explotación Laboral. ¿Qué opinión le merece?

-Es un plan director de las actuaciones de la inspección de trabajo para los dos próximos años y medio que está bien planteado, la verdad, pero la gran incógnita a resolver es si para ponerlo en pie va a haber recursos. Porque en la medida en que haya recursos, tendrá recorrido o se quedará en un papel mojado.

-El Gobierno también ha relajado los objetivos de déficit, algo que le está ocasionando críticas.

-Creo que era necesario. España tenía contraídos unos compromisos de aquí al año 2020 que era pasar de una situación de déficit a un superávit de una décima. Pero lo hacía con una reducción de casi tres puntos del gasto público para que en 2020 representara el 38,4% del PIB. Esto supone que desde 2012 hasta 2021 habría reducido diez puntos de PIB del gasto público. Es un ajuste de caballo el que hemos sufrido. Hay que buscar una alternativa que necesariamente tiene que ser otra política fiscal.

-Su relación con Pepe Álvarez no parece tan sólida como la que se dio entre Toxo y Méndez.

-(Se ríe) Es curioso que me preguntan muchas veces por esto. Y siempre contesto lo mismo: es que Ignacio y Cándido eran amigos, se conocían desde hace 30 años, mientras que Pepe y yo nos conocemos desde hace un año y tres meses. Pero la relación no es mala, es buena. Y más allá de esto, lo importante es mantener un grado de unidad sindical en España importante, lo que se ha demostrado en la propia negociación del pacto salarial. Las cosas están normales. Tenemos competencia, tenemos diferencias en cómo planteamos la acción sindical, pero eso no quita para que en las cosas estratégicas se logre un consenso bastante importante. Que es lo relevante. Porque dos posiciones sindicales distintas en España no se contempla.

-¿Cuáles son los objetivos para este segundo año de mandato?

-Sobre todo llevar los contenidos del acuerdo de negociación colectiva a todos los convenios que podamos. Si es posible, a todos. Y, en segundo lugar, el desarrollo de una auténtica ofensiva contra el empleo precario. Y, además, incrementar la presencia del sindicato.