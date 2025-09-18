EE UU acomete la primera bajada de tipos de la era Trump y anticipa dos recortes más

La Reserva Federal (Fed) de EE UU decidió ayer rebajar los tipos de interés por primera vez en la esta segunda era Trump. Un ... movimiento descontado desde hace semanas por el mercado pero que toma especial relevancia en medio de las presiones sobre la independencia del organismo, muy dividido con algunos miembros del Comité intentando un recorte mayor al finalmente acordado, de 25 puntos básicos, para dejar así las tasas entre el 4% y el 4,25%.

Más allá del dato, el encuentro pasará a la historia por su tremendo peso político, tras meses de duro asedio desde la Casa Blanca –insultos contra el presidente de la institución, Jerome Powell, incluidos–para un ajuste que compense el impacto inflacionista de los aranceles. «Estamos firmemente comprometidos con mantener nuestra independencia; más allá de eso, no tengo nada que decir», apuntó el propio Powell en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Pese a ello, y a juzgar por sus nuevas previsiones económicas, el banco central estadounidense parece resignado a un escenario de mayor crecimiento económico a costa de una inflación también superior. En concreto, la previsión de PIB ha mejorado al 1,6% para este año y al 1,8% para 2026, dos décimas más de lo anticipado en junio en ambos casos. Respecto al IPC, sobre el que aún no notan especial impacto de los aranceles, también sube dos décimas la estimación para 2026, hasta el 2,26%.

Próximos movimientos

Ese escenario de bajada de tipos pese a la revisión al alza de los precios ha sorprendido al mercado, ante una institución para la que la situación del mercado laboral es ahora su máxima prioridad, tras el duro batacazo sufrido en agosto, cuando la primera potencia mundial creó tan solo 22.000 puestos de trabajo, frente a los 75.000 esperados. «La creación de empleo se ha desacelerado y los riesgos de deterioro han aumentado», advirtió el responsable de la Reserva Federal tras la reunión. «El aumento de aranceles ha comenzado a impulsar los precios de algunas categorías de bienes, pero sus efectos generales en la actividad económica y la inflación aún están por verse», añadió.

Con ese telón de fondo, la Fed anticipa otros dos recortes de tipos de aquí a final de año. Y es precisamente aquí donde más dudan en Wall Street, donde hasta hace pocos días consideraban que ese ajuste previsto sería todavía más veloz, en parte por la presión de Donald Trump. En todo caso, la perspectiva de más bajadas de tipos frente al parón del Banco Central Europeo (BCE) en su política de ajustes provocó ayer que el euro se disparase frente al dólar a máximos de cuatro años hasta los 1,19 dólares.

Lío político

El mercado también estuvo especialmente atento a cualquier gesto de Powell en torno a las presiones del Gobierno, sobre todo después de una semana clave en la que la justicia ha tumbado el recurso del presidente estadounidense para destituir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, quien finalmente pudo ayer participar en la reunión del organismo.

También lo hizo por primera vez el principal asesor económico del presidente Trump, Stephen Miran, después de que el Senado ratificase su nombramiento temporal el lunes para cubrir el puesto de Adriana Kugler, que dimitió el pasado 2 de agosto. Su voto, de hecho, fue a favor de un recorte mucho más agresivo, de hasta 50 puntos básicos.

Ante tanta división, Powell quiso defender de nuevo la actuación de la Fed, ahora y siempre bajo su mandato. «Hemos hecho subidas y bajadas de tipos muy amplias en los últimos cinco años, y uno tiende a hacerlas momentos en los que siente que la estrategia está fuera de lugar y necesita moverse rápido; eso no es lo que siento ahora en absoluto; hemos hecho lo correcto en lo que va de año», sentenció.

La clave estará ahora en los próximos movimientos. Y las dudas en el mercado son muchas. «La Fed ha optado por dar prioridad al empleo frente a la inflación y a futuro se enfrentará a la compleja tarea de equilibrar su doble mandato en un contexto de debilitamiento del mercado laboral y de inflación persistentemente elevada», advierte Carlos de Sousa, gestor de la firma Vontobel. La presión para recortar los tipos complicará más las cosas», añade el experto.