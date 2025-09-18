Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de EE UU. J. LO SCALZO / EFE

EE UU acomete la primera bajada de tipos de la era Trump y anticipa dos recortes más

El euro se dispara a máximos de cuatro años ante una Fed más dividida que nunca tras nueves meses de asedio desde la Casa Blanca

CLARA ALBA

MADRID.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:02

La Reserva Federal (Fed) de EE UU decidió ayer rebajar los tipos de interés por primera vez en la esta segunda era Trump. Un ... movimiento descontado desde hace semanas por el mercado pero que toma especial relevancia en medio de las presiones sobre la independencia del organismo, muy dividido con algunos miembros del Comité intentando un recorte mayor al finalmente acordado, de 25 puntos básicos, para dejar así las tasas entre el 4% y el 4,25%.

