Verstappen, excepcional

El Gran Premio de Brasil se disputa en el circuito de Interlagos en la ciudad de Sao Paulo, es un trazado de los denominados de ... la vieja escuela por sus características que combina curvas de alta velocidad con lentas, y que a diferencia de la mayoría de los circuitos gira en sentido 'antihorario' y es de los pocos que todos los pilotos marcan en su calendario por la posibilidad de realizar adelantamientos, además de tener una climatología cambiante que ocasiona que sucedan cosas.

Ya desde la calificación de la Sprint, Norris enseñó que está en modo campeonato. Se hizo con la 'pole position' y con la primera plaza de la carrera corta, mientras que Piastri sigue con el 'bajón' que le ha hecho ceder el liderato. En Red Bull intentaron unos reglajes para poder luchar contra el inglés y el resultado fue un desastre, y llevaron a Verstappen a la cola de la parrilla, pero desde ahí el holandés lo bordó. Salió desde el 'pit lane' porque en su equipo optaron por penalizar y poder cambiar los reglajes de forma radical para la carrera del domingo, y además tuvo que entrar de nuevo por un pinchazo. Así y todo, con la ayuda de 'safety car', recuperó hasta tercero tras un sorprendente Antonelli, que logró mantenerlo a raya en las vueltas finales. Verstappen está en otro nivel, los pilotos se quejan que con estos coches es muy difícil adelantar, pero él llega y adelanta, y además lo hace en situaciones inverosímiles donde nadie más es capaz de hacerlo. Realmente es el mejor de la parrilla con diferencia, y es una pena que la bajada de rendimiento de su coche le haya privado de ganar este Mundial. Todavía no está descartado totalmente, pero la victoria de Norris en esta carrera se lo pone bastante difícil. Lo que vuelve a estar claro es que los neumáticos juegan un papel clave. En carreras como esta donde las condiciones climatológicas dan oportunidad a varias estrategias, queda evidente que si tuviéramos neumáticos que duraran muy pocas vueltas habría muchas más posibilidades de cambios y de estrategias, y tendríamos carreras como esta, que a mi entender fue muy entretenida. El inicio estuvo marcado por el incidente de Piastri con Antonelli y Leclerc que supuso la eliminación del Ferrari del monegasco. Los comisarios penalizaron al australiano en lo que para mí fue un incidente de primera vuelta de carrera, porque Antonelli tenía espacio y podría haber dejado un poco más de sitio, y no hubiera pasado nada. Piastri (quinto) cede más puntos y ya está a tiro de Verstappen para el subcampeonato, así son las carreras.

Con el abandono de los dos Ferrari, ambos por accidentes, y el resultado de los dos Mercedes (segundo y cuarto) y el tercero de Verstappen, los italianos bajan al cuarto lugar de la clasificación del Campeonato Constructores, un auténtico cataclismo que seguramente tendrá consecuencias en la dirección del equipo, porque en Italia estas situaciones se convierten en razones de estado.

Desastre para los españoles. Ni Sainz ni Alonso tenían ritmo para poder competir por puntos. Sus respectivos equipos tienen mucho trabajo por delante, tanto en el desarrollo de sus coches como en las estrategias de carreras difíciles como esta. Estupendo resultado de Racing Bull, séptimo y octavo, y excelente también el resultado del jovencísimo piloto inglés Oliver Bearman, que con su Haas lleva varias carreras siempre en zona de puntos, en esta ocasión fue sexto tras una sólida carrera. Hasta Las Vegas.