Underground Sports & training center: una comunidad en torno al deporte

Pioneros del entrenamiento funcional en Málaga, su metodología basada en entrenamientos personalizados a grupos reducidos ha logrado establecer un público fiel en sus tres centros deportivos

SUR

Málaga

Jueves, 9 de octubre 2025, 11:42

Vivimos inmersos en un mundo en el que la forma de relacionarnos se ha visto progresivamente lastrada por la urgencia constante, y por una desconexión ... personal y social espoleada por una excesiva dependencia de la tecnología como herramienta de comunicación. Rutinas y hábitos que llevan en muchos casos a la ansiedad o la depresión, tal y como avalan las estadísticas. En este contexto, el deporte se revela como un valioso instrumento para volver a conectar con las personas, más allá de sus indudables beneficios para la salud y el bienestar. Underground Sports & training center suponen un valioso ejemplo de que el deporte puede ser la base para la creación de un sentimiento fraternal y positivo de comunidad en torno a la actividad deportiva, reforzando así los beneficios de sus entrenamientos.

