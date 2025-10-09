Underground Sports & training center: una comunidad en torno al deporte

Vivimos inmersos en un mundo en el que la forma de relacionarnos se ha visto progresivamente lastrada por la urgencia constante, y por una desconexión ... personal y social espoleada por una excesiva dependencia de la tecnología como herramienta de comunicación. Rutinas y hábitos que llevan en muchos casos a la ansiedad o la depresión, tal y como avalan las estadísticas. En este contexto, el deporte se revela como un valioso instrumento para volver a conectar con las personas, más allá de sus indudables beneficios para la salud y el bienestar. Underground Sports & training center suponen un valioso ejemplo de que el deporte puede ser la base para la creación de un sentimiento fraternal y positivo de comunidad en torno a la actividad deportiva, reforzando así los beneficios de sus entrenamientos.

Utilizando como motor creativo todo el valor que les ha aportado el deporte a lo largo de sus vidas, Daniel Peckham y Juan José García se animaron a abrir en Pedregalejo en 2015 una pequeña sala de entrenamiento en la que compartir su aprendizaje y experiencia. Diez años después, el proyecto no ha dejado de evolucionar: la pequeña sala de Pedregalejo se ha convertido en un gran centro con tres salas de 150 m2 cada una. En 2021 abrieron su segundo Underground Sports & training center en Rincón de la Victoria: una gran nave industrial con salas de entrenamiento de 300 m2. Y este año han abierto su tercer centro en la céntrica avenida Barcelona de Málaga: 450 m2 enfocados a un público más urbano, y con un estilo más boutique gym.

En estos 10 años, Underground Sports & training center han logrado establecer sólidas comunidades en sus tres centros, siendo pioneros en la popularización en Málaga del entrenamiento funcional y modalidades como el crossfit o el cross training. «Ofrecemos entrenamientos personalizados a grupos reducidos, cuidando especialmente la cercanía y atención personalizada a cada cliente», explica Daniel Peckham. Precisamente ese trato cercano y personal facilita la constitución de comunidades duraderas en cada centro Underground. «Además de la garantía de éxito para lograr sus objetivos que ofrecemos, nuestro público valora especialmente la dimensión social de nuestras actividades», apunta Daniel.

El entrenamiento como experiencia social y deportiva

Underground Sports & training center cuenta con entrenadores especializados tanto en deportes como en habilidades sociales, las ahora denominadas 'soft skills'. «Hacemos mucho hincapie en que cada persona se sienta como en casa en nuestros centros, más allá de las clases, que vivan su experiencia como un evento social además de deportivo», subraya Daniel. Por ello, de los centros Underground han surgido infinidad de sólidas amistades, noviazgos y hasta matrimonios. «Los centros Underground tienen esa faceta como club social: empleamos el deporte como medio para juntar a las personas y establecer lazos duraderos», ahonda Daniel.

Así, sus entrenamientos se desarrollan en sesiones de una hora de duración, completamente dirigidas de inicio a fin por sus entrenadores. «Comenzamos con un primer bloque de calentamiento, para seguir con un bloque posterior de ejercicios de fuerza, y otro de movilidad y flexibilidad», detalla Daniel. «La idea es replicar movimientos cotidianos (empujar, rotar, saltar...), a los que sumamos ejercicios tradicionales de fuerza y resistencia. Para ello, empleamos elementos como mancuernas, elástios, barras olímpicas, pelotas o barra fija», añade. El motor de los ejercicios que nutren sus entrenamientos son los movimientos multiarticulares.

De cara al futuro, Underground Sports & training center busca ampliar su ámbito de actividad más allá de la provincia de Málaga. «Estamos analizando diversas opciones para trasladar Underground a otras ciudades andaluzas, para que un público más amplio tenga la oportunidad de participar en este concepto de club social con el deporte como excusa», anuncia Daniel.

