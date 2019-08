TRIUNFO POR ESTRATEGIA

Hungaroring, un circuito trazado a pocos kilómetros de la preciosa ciudad de Budapest, es junto con Mónaco y Singapur el más lento del Mundial, lo que se conoce en el argot como de alta carga aerodinámica, y esta circunstancia es la que ha hecho que Ferrari vuelva a apuntarse un fiasco mas. Los italianos parece que tienen un coche muy eficaz en circuitos de alta velocidad y digo 'parece' pues aún deben demostrarlo. Lo cierto es que en Hungría han pasado inadvertidos a pesar del tercer escalón del podio de Vettel, pero quedar terceros y cuartos, a más de un minuto del vencedor, son auténticamente migajas para un equipo que a principio de temporada parecía que podía poner en entredicho la competitividad de Mercedes. Como les suele suceder desde hace varios años, comienzan bien y conforme la temporada va avanzando van perdiendo fuelle hasta quedar reducidos a meros comparsas. A estas altura del año las posibilidades de que puedan luchar por el titulo son meramente matemáticas y, aunque no lo digan abiertamente, ya, sólo piensan en la temporada que viene para evitar otro desastre.

La 'pole position' de Max Verstappen el sábado levantó toda clase de esperanzas e incertidumbres -no me cansare de repetir que el holandés esta llamado a ser uno de los grandes de la Fórmula 1-. Logró el mejor tiempo de los éntrenos de forma magistral, batió a un Hamilton que no termina de ir totalmente fino en la calificación a pesar del brutal numero que lleva ganadas, y nos muestra cómo de eficaz es el Red Bull en los circuitos lentos, en los que la tracción y el paso por curva lenta son esenciales, sin olvidarnos que lleva un motor Honda, que ya ha alcanzado la fiabilidad necesaria para terminar carreras e incluso ganarlas.

Pero también es cierto que la victoria del inglés se debió a un acierto espectacular de la estrategia de su equipo, haciéndolo entrar en 'boxes' a poner neumáticos nuevos y obligándole a dar lo mejor de si mismo para batir in extremis a Verstappen. Hamilton, que es un individuo ciclotímico que pasa de la euforia al misticismo en horas, tuvo que pedir perdón por la radio por dudar de sus ingenieros y nos brindó un espectáculo fantástico del que veremos muchas segundas partes antes de que termine el año.

Y qué decir de Carlos Sainz. El español se esta mostrando como el mejor piloto del grupo de los 'mortales', que incluso se permite el lujo de doblegar a Pierre Gasly, que con un Red Bull como el de Verstappen no termina de sacarle ni una parte de su potencial. El madrileño volvió a realizar una carrera magistral, tras una salida espectacular, y se hizo con un quinto puesto que ridiculiza a su suministrador de motores, Renault, que no consiguió de nuevo con su propio equipo ni un solo punto.

Y ya que hablamos de Red Bull, decir que el parón veraniego actual comienza a alimentarse de rumores, y en ellos Fernando Alonso ocupa un lugar destacado. Fuentes en Italia lo sitúan en su regreso a la Fórmula 1 sentado en un Red Bull, y otras voces en Inglaterra en Mercedes o Ferrari. Es difícil pues el fantástico piloto español ha ido dejando un reguero de enemistades por donde ha pasado de muy difícil solución, aunque en la Fórmula 1 actual cualquier situación por rocambolesca que sea se puede dar en instantes. Como está el campeonato, ver de nuevo a Alonso sería un auténtico lujo. ¡Hasta Bélgica!