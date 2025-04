Sara Sorribes se toma un descanso: «No sé si definitivo o temporal»

Enric Gardiner Jueves, 17 de abril 2025, 11:24 | Actualizado 12:06h. Comenta Compartir

Sara Sorribes publicó este jueves una carta en sus redes sociales anunciando una retirada del tenis, dejando en el aire si es definitiva o temporal. «Quería contaros que he decidido tomarme un tiempo, un tiempo para mí, para mi cabeza y para mi cuerpo», dijo la jugadora de Castellón.

«Vengo sufriendo desde hace muchos meses dentro de una pista de tenis. La Sara alegre y feliz que se ve fuera de la pista no es ni mucho menos la realidad de todo lo que llevo dentro. He perdido la ilusión por entrenar, por mejorar e incluso por ir a los torneos. Los momentos de sufrimiento son muchísimos más que los de tranquilidad. Lo dice una persona a la que siempre le ha encantado trabajar, mejorar y competir. Por eso, además de necesitar ayuda, siento que necesito parar/descansar. No sé si definitiva o temporalmente».

La actual número 85 del mundo disputó su último partido el pasado fin de semana en la Billie Jean King Cup, donde España se impuso a Brasil para alcanzar la fase final que se disputará en septiembre en Shenzhen. Sorribes ganó a Laura Pigossi para adelantar a España contra Brasil y cerró esa eliminatoria en el dobles junto a Cristina Bucsa. La de Castellón no jugó en la segunda jornada contra la República Checa.

Sorribes, que ha ganado dos títulos WTA en su carrera y llegó a ser la 32 del mundo en febrero de 2022, ha pasado en un año de estar entre las cincuenta primeras a abandonar el top 100 a principios de este año, teniendo que jugar muchas previas de torneos. En este 2025 ha disputado 19 partidos, con once triunfos y ocho derrotas. Su mejor resultado del año es la segunda ronda que alcanzó en Linz.

Este descanso coincide con el inicio la semana que viene del WTA 1.000 de Madrid, donde el año pasado Sorribes conquistó junto a Bucsa el mayor título de su carrera, al llevarse el dobles. Además, junto a Bucsa consiguió el verano pasado la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París y hace unos días el título en Bogotá.

