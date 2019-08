Adrián Menéndez accede a las semifinales de la fase previa en el US Open Menéndez, en una imagen de archivo. / Josele Supera con un rotundo doble 6-2, en una hora y once minutos, al francés Quentin Halys (162º) PEDRO LUIS ALONSO Málaga Miércoles, 21 agosto 2019, 00:07

El marbellí Adrián Menéndez (193º del 'ranking' ATP) se clasificó ayer para las semifinales de la fase previa en el US Open (el último Grand Slam del curso, en Nueva York, en pista rápida). Superó con un rotundo doble 6-2, en una hora y once minutos, al francés Quentin Halys (162º). El duelo no le planteó grandes dificultades esta vez, pese a que tenía una victoria y una derrota ante él en los precedentes en el circuito. De hecho no cedió una sola vez su servicio salvando dos bolas de 'break' en el primer set.Además, aprovechó las cuatro opciones de ruptura de que dispuso durante todo el choque, con un cien por cien de eficacia, y se aprovechó de las seis dobles faltas con el saque de su rival.

Menéndez se medirá ahora al tenista de Barbados Darian King (179º), vencedor ante el tunecino Malek Jaziri (103º). En caso de victoria, su cruce definitivo por una plaza en el cuadro final del US Open saldrá del ganador del partido entre el ruso Evgeny Donskoy (123º) y el portugués Joao Domigues (185º).