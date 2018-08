TENIS Nadal sufre ante Wawrinka, y Djokovic pierde frente a Tsitsipas SUR. Sábado, 11 agosto 2018, 01:00

El español Rafael Nadal sufrió ayer para ganar al suizo Stan Wawrinka y avanzar a cuartos de final del Masters 1000 de Toronto en una jornada en la que el prometedor griego Stefanos Tsitsipas dio la sorpresa al dejar fuera al serbio Novak Djokovic. Nadal acabó marcando diferencias con su resto y terminó llevándose el triunfo por 7-5, 7-6 (7/4). Ahora, en cuartos, aguarda el croata Marin Cilic, que se deshizo del argentino Diego Schwartzman. En el primer turno del día, Tsitsipas, de tan solo 19 años, demostró por qué es ya uno de los tenistas más prometedores del circuito al vencer al ex número uno del mundo Novak Djokovic en tres sets, por 6-3, 6-7 (5/7), 6-3. «Jugó muy bien y mereció la victoria, sin ninguna duda. No resté bien, no fue un partido demasiado bueno (para mí)», dijo.