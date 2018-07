Tenis Nadal: «Mi objetivo nunca ha sido ganarlo todo» 01:26 Rafa Nadal. / Foto: Lliteres (Efe) | Vídeo: Atlas El balear subraya que lo que le interesa es «ser competitivo cada semana» EFE MANACOR Miércoles, 25 julio 2018, 16:05

El tenista español Rafael Nadal ha asegurado este miércoles que su objetivo a lo largo de su carrera profesional «nunca ha sido ganarlo todo», sino «ser competitivo cada semana y si gano, mejor que mejor», ha precisado el actual número uno del mundo.

«A estas altura de mi carrera, ganar es la esencia del deporte, pero competir bien y disfrutar al máximo nivel, es lo que me hace realmente feliz», ha afirmado Nadal, ganador de diecisiete torneos del 'Grand Slam', el último de ellos el pasado Roland Garros.

Preguntado por la clave de su éxito para seguir en lo más alto del tenis mundial junto al suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic, a pesar de que los tres han superado la barrera de los treinta años, Nadal ha explicado que se trata de «una circunstancia excepcional». «Nosotros llevamos muchos años arriba, aunque se ha dado una circunstancia bastante excepcional, que prácticamente no habido pasado casi nunca en la historia», ha dicho. «Hay dos opciones para explicar el hecho de que tres jugadores estén dominando el circuito durante tanto años y que estemos en las primeras posiciones del ranking durante tantos años», ha indicado. «O esos jugadores (Federer, Djkovic y él mismo) han sido especiales o que los que vienen de abajo no han sido suficientemente especiales. Son las dos variantes y no sé decir cuál es la correcta, eso es cosa vuestra», ha manifestado el tenista mallorquín dirigiéndose a los periodistas.

Relevo

Sin embargo, Nadal considera que «hay una generación con jugadores especiales», que les van a sustituir, «ya sea porque tendrán un mejor nivel que nosotros en poco tiempo, o por la edad que vamos teniendo, lo que es lógico», ha señalado.

A la pregunta de si su temporada, a la espera de lo que ocurra en la gira americana, está siendo superior a la Federer o a la Djokovic como número uno del mundo, Nadal ha respondido que no. «Federer ganó en Australia, Djokovic en Wimbledon y yo Roland Garros. Todos estamos en un nivel alto, pese a que hace dos meses se decía que Djokovic era un desastre, algo que yo no creía, y esto es lo que hace tan imprevisible este deporte», ha apostillado Nadal.