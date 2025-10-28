Directo | Alcaraz - Norrie
15 - 30
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
15 - 15
Cameron Norrie estrella su golpe de revés en la red
0 - 15
El globo de Carlos Alcaraz se va fuera
Responde Norrie nuevamente con su servicio para ponerse 2-1 arriba.
1 - 2[ SET 1 ]
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Cameron Norrie que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
30 - 40
Carlos Alcaraz no consigue superar la red con su volea
30 - 30
La contradejada de Cameron Norrie se estrella en la red
15 - 30
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
15 - 15
El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera
0 - 15
Segundo servicio liftado de Cameron Norrie, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera
AD - 40
Cameron Norrie estrella su golpe de revés en la red
40 - 40
Cameron Norrie estrella su golpe de revés en la red
30 - 40
Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red
40 - 15
Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto
30 - 15
El remate de Carlos Alcaraz se estrella en la red
30 - 0
Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Cameron Norrie no puede precisar el resto y la bola se va fuera
15 - 0
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto
Norrie comienza mandando en el partido, manteniendo su servicio.
0 - 1[ SET 1 ]
Segundo servicio liftado de Cameron Norrie, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera
40 - AD
Segundo servicio liftado de Cameron Norrie, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera
40 - 40
Gran volea desde media pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto
30 - 40
Cameron Norrie estrella su golpe de derecha en la red
15 - 40
Contradejada de Cameron Norrie con la que supera a Carlos Alcaraz y gana el punto
15 - 30
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
15 - 15
Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red
15 - 0
Gran resto de Carlos Alcaraz que no consigue devolver Cameron Norrie
¡Ya están los jugadores sobre la pista!
Cameron Norrie, por su parte, viene de vencer al argentino Sebastián Báez en la primera ronda y buscará hacer camino en el torneo a pesar del temprano cruce con el actual número 1.
Carlos ha conquistado ya tres torneos de Masters 1000 en este 2025, el mejor registro en un mismo año ya para el de El Palmar. Además, el torneo de París es uno de los tres Masters 1000 que aún no ha conquistado, junto con el de Canadá y el de Shanghái.
Carlos y Norrie se han enfrentado ya en siete ocasiones, con cinco victorias para el español. La última de las dos victorias de Norrie ante Alcaraz fue en la final de Río de Janeiro 2023.
¡Se estrena Carlos! El murciano disputa su primer encuentro del torneo en París, el último Masters 1000 del año. Lo hace ante un viejo conocido como lo es Cameron Norrie.
¡Buenas tardes y bienvenidos al encuentro entre Carlos Alcaraz y Cameron Norrie, por la segunda ronda del Masters 1000 de París!
