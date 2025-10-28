Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alcaraz se despide tras su derrota en París. Dimitar Dilkoff / AFP
Masters 1000 de París

Norrie frustra a Alcaraz, eliminado en París

El murciano se marcha a las primeras de cambio del Masters 1000 en la capital francesa y Sinner le puede arrebatar el número uno del mundo

Enric Gardiner

Madrid

Martes, 28 de octubre 2025, 21:52

Comenta

Probablemente Carlos Alcaraz jugó el peor partido del año este martes en el Masters 1000 de París. El murciano, frustrado por las condiciones de la ... pista y por la sangría de errores que cometió, cayó contra Cameron Norrie (6-4, 3-6 y 6-4) y puede perder el número uno si Jannik Sinner gana el título el próximo domingo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  2. 2 ¿Quieres optar a una VPO de alquiler en Málaga por unos 500 euros al mes? Esto es lo que tienes que saber
  3. 3 Zona de Bajas Emisiones de Málaga: comprueba si podrás circular con tu vehículo
  4. 4

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  5. 5 Una discusión en un bar y la burla de que llevaba una pistola «de juguete» desataron el último tiroteo en Málaga
  6. 6 El SAS aprueba una nueva Oferta de Empleo Público con 10.289 plazas, un 25% de ellas para Enfermería
  7. 7 Suspenden a un profesor del conservatorio profesional de danza de Málaga denunciado por propasarse con una menor
  8. 8 Málaga estará en alerta amarilla por lluvias mañana miércoles
  9. 9

    Emilio Alba abandona la jefatura de Oncología del Clínico: «En 35 años la supervivencia del cáncer ha pasado del 30% al 60%»
  10. 10 Evacúan grave a un hombre de 40 años tras una reyerta en Antequera en la que recibió un botellazo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Norrie frustra a Alcaraz, eliminado en París

Norrie frustra a Alcaraz, eliminado en París