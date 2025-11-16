Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, con los trofeos de subcampeón y campeón. Afp
Finals ATP

Demasiado Jannik Sinner para un gran Carlos Alcaraz

Pequeños detalles marcaron una final de gran nivel a favor del italiano ante Alcaraz

Germán Abril

Turin

Domingo, 16 de noviembre 2025, 21:21

Comenta

El punto final a la temporada ATP 2025 estuvo a la altura de lo que había sido todo el curso. De nuevo Alcaraz y Sinner ... tirando del carro del tenis masculino, enfrentados en una nueva final. Dos horas y cuarto de tenis frenético, el mejor que se puede ver actualmente en el mundo, regalaron a un público completamente entregado con el tenista local. Jannik Sinner, dominador absoluto del juego en esta canchas, fue mucho más determinante en los momentos clave de la final. Fueron pocos, pero siempre cayeron del lado del italiano, para darle su segundo trofeo de las ATP Finals. Muy mejorado Alcaraz en esta superficie, pero fue insuficiente para arrebatarle el último título del año a Sinner 6-7 5-7.

