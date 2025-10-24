Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Alejandro Davidovich, en su duelo de este AFP

Alejandro Davidovich, a dos pasos de su ansiado primer título ATP

Supera en Basilea a un mermado Ruud, que se retiró con algunas molestias tras perder el primer set, y espera este sábado a Humbert, aunque ya se ha asegurado su mejor 'ranking', el decimoséptimo

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Viernes, 24 de octubre 2025, 21:27

Comenta

Alejandro Davidovich alcanzó este viernes su sexta semifinal del curso. Tres de las cinco disputadas ya desembocaron en una final, las del ATP 250 de ... Delray Beach y los 500 de Acapulco y Wasghington, y en el primero y último de los casos hubo hasta bola de partido, pero sin título. Ya empieza a tocar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

