Alejandro Davidovich, a dos pasos de su ansiado primer título ATP

Alejandro Davidovich alcanzó este viernes su sexta semifinal del curso. Tres de las cinco disputadas ya desembocaron en una final, las del ATP 250 de ... Delray Beach y los 500 de Acapulco y Wasghington, y en el primero y último de los casos hubo hasta bola de partido, pero sin título. Ya empieza a tocar.

En su penúltima cita de la temporada, en el ATP 500 de Basilea, el malagueño aún está a tiempo de poner un gran colofón a su mejor temporada. De momento, superó a uno de los principales escollos del cuadro, Casper Ruud (11º), que venía de ganar la semana pasada el título en Estocolmo y que es el tenista con más triunfos 'indoor' este 2025 (trece de quince citas, antes de caer este viernes).

Davidovich Fokina 🇪🇦 76(1) ret. Ruud 🇳🇴 (R. Haigh 🇬🇧) #SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/ZZgh3pmBuT — ATP Tennis Stats; Snooker Stats (@ATP_Entry) October 24, 2025

Pero precisamente esa saturación de partidos y del calendario le jugó una mala pasada al noruego, que será padre dentro de unos meses. No hubo que esperar muchos minutos de partido para advertir que no se movía como siempre, e incluso su saque tenía menos potencia, con cierto temor en los apoyos.

Captó enseguida esa situación Davidovich, cómodo al servicio, sin ceder puntos de 'break', pero que no lograba aprovechar hasta siete bolas de ruptura, cinco de ellas bien salvadas por el nórdico con saques muy colocados.

Fue en el 4-3 cuando Ruud reclamó la atención de la fisioterapeuta, pero lejos de recibir tratamiento, simplemente comentó sus molestias y se informó sobre ellas. Se señaló el tendón de Aquiles del pie derecho, una zona complicada y la que va a tener de baja a Holger Rune cerca de un año. El noruego daba a entender que no estaba cómodo en los apoyos, arrancadas y cambios de ritmo.

El caso es que a Davidovich le empezaba a incomodar la situación, visiblemente superior en los puntos a seis o más golpes, siendo el único que dispuso de opciones de quiebre, pero sin cobrar ventaja. Eso sí, el 'tie break' ya sí que marcó diferencias, con el 6-0 inicial.

The day of retirements continues 🤕



Wishing Casper Ruud a speedy recovery as he is forced to retire down 6-7 to Alejandro Davidovich Fokina #SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/48bdho2p6b — Tennis TV (@TennisTV) October 24, 2025

Tras el 7-1, el 'box' de Davidovich, con Félix Mantilla se fijaba en la reacción de Ruud, que fue al juez de silla a explicarle sus molestias y que terminó su charla estrechándole la mano y dando por concluido el partido.

Sintomático que en una jornada de cuartos de final en el ATP 500 de Basilea tres de los cuatro partidos no se completaran y acabaran antes de tiempo por retirada de los rivales, con el caso de Auger-Aliassime y de Shapovalov. Ahora Davidovich es el mejor clasificado en el ATP Ranking entre los cuatro supervivientes.

Este sábado (no antes de las 17.00 horas, en Movistar Deportes) a Davidovich le espera el francés Ugo Humbert (24º), más especialista en este tipo de superficies rápidas 'indoor', y con un gran servicio, pero que tiene un 1-2 adverso en el cara a cara. Es algo engañoso, porque una victoria fue en tierra (Estoril, 2021) y otra por retirada del galo tras dos sets (Montpellier, 2023), mientras que la última cita fue para Humbert en Marsella (2024, el peor año del rinconero) por un rotundo 6-1 y 6-4. Se da la curiosidad de que Humbert será también su primer rival la próxima semana en el Masters 1.000 de París, cuyo cuadro se ha sorteado este viernes.

Además, Davidovich ya se ha asegurado salir decimoséptimo en el ATP Ranking este lunes, su puesto más alto, pero podría ser decimoquinto si ganara este sábado o, incluso, decimocuarto en caso imponerse en una hipotética final, en la que su rival saldría del duelo entre el balear Jaume Munar (42º) y el brasileño Joao Fonseca (46º).