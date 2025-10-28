Davidovich madura su victoria ante Royer y avanza en París

Quizás la tranquilidad de ser el último torneo de la temporada y de reconocerse superior a Valentin Royer (59º) permitió a Alejandro Davidovich confiar siempre ... en sus opciones y madurar su victoria ante este 'lucky loser' reclutado en sustitución de Ugo Humbert (32º). Las molestias de este en la espalda, que ya las acusó en el duelo ante el malagueño de semifinales en Basilea la semana pasada, permitieron la entrada de Royer por tercer torneo seguido en el cuadro pese a ceder en la fase previa.

A la hora de la verdad Royer no desmereció la oportunidad merecida. Es un tenista con un juego muy característico de la escuela francesa, con una técnica exquisita, una derecha profunda, buena movilidad y que sabe ir madurando los puntos desde el fondo y subiendo a la red, pero sin un saque definitivo, quizás el aspecto con más margen de mejora.

Alejandro Davidovich (15º) gana a Valentin Royer (56º) por 4-6, 6-1 y 6-1 en 1 hora y 58 minutos, en primera ronda del Masters 1.000 de Paris 'Aces': 5/3

Dobles faltas: 3/2

Primeros servicios dentro: 72/60%

Puntos ganados con primer saque: 75/71%

Puntos ganados con segundo saque: 64/53%

Puntos de 'break' convertidos: 3-7/1-4

'Winners': 24/15

Errores no forzados: 16/21

Total de puntos ganados: 87/74

Aun así, Davidovich no dispuso de puntos de 'break' en la primera manga, y por pequeños detalles se le fue el set. Primero avisó Royer en el quinto juego con la primera opción de quiebre, y en el séptimo ya fueron dos, y ahí llegó una pérdida del servicio definitiva.

Pero el malagueño reaccionó de forma fulminante. Quizás no tuvo tiempo de entrenarse demasiado en La Defense Arena, el nuevo recinto de este Masters 1.000 de París, pero supo poner un punto más de intensidad y agresividad. Y se notó. En cuatro juegos su rival ya llevaba más errores no forzados que en todo el primer set. Se disparó al 5-0 y cerró el set sin problemas.

Ampliar Valentin Royer, en un golpe cortado. EFE

El momento de la verdad estaba claro que iba a llegar justo después, con Royer comenzando el set definitivo al saque y el apoyo encendido de la grada en la pista 1, con miles de personas y el clásico 'chauvinismo' galo. Pero Davidovich esperó su oportunidad, que llegó tras tres errores no forzados de Royer en el séptimo juego. Una derecha ganadora le dio el 'break', y desde ahí no tuvo dudas con su servicio, con un brillante juego al saque para el 6-4, en el que se mostró muy confiado en su tenis y que ejecutó casi de forma perfecta.

Dejarlo todo en la pista nivel Davidovich Fokina: pic.twitter.com/13FakPhVod — Germán R. Abril (@gerebit0) October 28, 2025

Ahora a Davidovich le espera un cruce en dieciseisavos ante el también local Arthur Cazaux (64º), que como Royer atraviesa su mejor temporada, este incluso con mejores resultados, con las semifinales disputadas en Gstaad y la final en Kitzbuhel, las dos en tierra. Con una invitación al cuadro final, supero en dos sets el lunes al italiano Darderi.