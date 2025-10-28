Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Alejandro Davidovich envuelve el golpe de derecha este martes ante Cazaux. EFE

Davidovich madura su victoria ante Royer y avanza en París

Remonta ante un 'lucky loser' después de un primer set discreto, y espera este miércoles a otro jugador local, Cazaux, en el nuevo recinto de este Masters 1.000, La Defense Arena

Pedro Luis Alonso

Málaga

Martes, 28 de octubre 2025, 18:56

Quizás la tranquilidad de ser el último torneo de la temporada y de reconocerse superior a Valentin Royer (59º) permitió a Alejandro Davidovich confiar siempre ... en sus opciones y madurar su victoria ante este 'lucky loser' reclutado en sustitución de Ugo Humbert (32º). Las molestias de este en la espalda, que ya las acusó en el duelo ante el malagueño de semifinales en Basilea la semana pasada, permitieron la entrada de Royer por tercer torneo seguido en el cuadro pese a ceder en la fase previa.

