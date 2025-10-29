Davidovich manda a dormir al público francés en París

Durante dos veces, y un tiempo sostenido, para ser captado por cámaras y fotógrafos, Alejandro Davidovich (13º) hizo un claro gesto de mandar a dormir ... al público francés después de su victoria ante el local Arthur Cazaux (62º), invitado por la organización, tras un 7-5 (5) y 6-4 en dos horas exactas de partido.

Fue su irónica revancha tras aguantar calmado un comportamiento inadmisible. La atmósfera del partido se hizo irrespirable a medida que avanzaba el segundo set, sin que Davidovich hubiese hecho el más mínimo gesto que pudiera interpretarse como provocación, más allá del grito de rabia para celebrar la consecución del primer set, algo muy normal.

Davidovich Fokina 🇪🇦 76(5) 64 Cazaux 🇨🇵 (A. Nour 🇪🇬) #RolexParisMasters pic.twitter.com/xnBT5uhPFQ — ATP Tennis Stats; Snooker Stats (@ATP_Entry) October 29, 2025

Con un 'break' a favor en la segunda manga de salida, que fue además el único que se dio en el encuentro, un sector de la grada (había varios miles de espectadores en la segunda pista en importancia, adonde se trasladó la cita tras retirarse Dimitrov y haber un hueco en el programa) empezó a abuchear y a pitar al malagueño, incluso con la bola en juego, algo totalmente prohibido, con la connivencia del juez de silla.

Estaba con tal grado de confianza en su juego Davidovich, que pareció no molestarle esta circunstancia, pero en el juego final, con 5-4, y dispuesto a cerrar la victoria, todo se complicó con un 15-40. El rinconero apenas se tomaba tiempo, como queriendo acabar cuanto antes y servía sin que detuviera el clamor. Supo salir airoso y acabó felicitando a su rival, al que aplaudió desde su banquillo mientras abandonaba la pista, pero con esos gestos evidentes hacia los maleducados que no le respetaron, un comportamiento que se da con frecuencia en Francia, también en Roland Garros, y que ni siquiera se da en la Copa Davis.

La celebración de Davidovich Fokina contra el público francés 🥶



Los mandó a dormir... 😴pic.twitter.com/Q32FNNZ6Nm — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) October 29, 2025

En todo caso, el pupilo de Félix Mantilla mejoró su rendimiento respecto al martes ante Royer, pese a que no fue fácil desbordar a un Cazaux que es un gran defendor desde la línea de fondo. Pese a los 38 errores no forzados de Davidovich, fue un partido muy serio, con mucho ritmo y despliegue físico, y en el que fue de menos a más.

En el primer set tuvo dos bolas de ruptura clave, las únicas, en el octavo juego, de doce minutos, y largos 'rallies', pero luego se dio todo a la inversa y le tocó defenderse en el noveno, donde estuvo otras dos veces contra las cuerdas. Pese al 'mini break' en contra en el desempate, mantuvo el orden y se llevó la manga con 7-5 y rompió de salida en el segundo set, uno de los mejores jugados en los últimos meses.

Ampliar Alejandro Davidovich, en el duelo de este miércoles. EFE

Davidovich, decimoquinto en la actualización este lunes, se ha encaramado ya al decimotercer lugar del ATP Ranking 'live', aprovechando la lesión de Rune. Le siguen de cerca Rublev y Bublik, pero de momento, en su último torneo del año, sigue mejorando su situación y no parece acusar el cansancio de llegar a la final la semana anterior en el ATP 500 de Basilea.

Su cruce de octavos de final este jueves será el alemán Alexander Zverev (3º), al que sólo ha ganado una vez en seis citas, en Canadá en 2023. Las otras derrotas fueron en el US Open y Colonia (2020), Roland Garros (2021), Pekín (2023) y Madrid este mismo año, en tierra, pero en altura. Con todo Zverev sufrió mucho ante Carabelli este miércoles, y remontó en tres apurados sets.