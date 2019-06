Davidovich sufre un calvario ante Goffin Davidovich sigue la dirección de la bola con la vista. / Yoan Balat. EFE El malagueño cae eliminado en dieciseisavos de final en Hertogenbosch en un día para olvidar y ante un ex 'top ten' muy inspirado sobre la hierba holandesa PEDRO LUIS ALONSO Málaga Martes, 11 junio 2019, 15:09

Alejandro Davidovich (129º del 'ranking' ATP) sufrió un calvario este mediodía ante el belga David Goffin (33º), en los dieciseisavos de final del ATP 250 de Hertogenbosch, en hierba. El 6-0 y 6-2 final, en sólo 49 minutos, es suficientemente elocuente de las dificultades sufridas ante un ex 'top ten' que se mostró muy cómodo en esta superficie en un torneo del que ya fue subcampeón en 2015.

Davidovich no gozó de una sola bola de 'break'. Su primera opción para ganar un juego no llegó hasta el segundo set, y apenas pudo hacer daño con su primer servicio (46% de puntos ganados con el, por el 91% de su rival). Nervioso, con muchos errores no forzados, con dificultades para poner los restos en pista y con más de un resbalón y numerosas 'cañas', los puntos fueron cayendo para Goffin, más experimentado y que disfrutó de una cita plácida gracias también a su alta cuota de aciertos en la primera manga y el comienzo de la segunda.

El juego sólo se igualó un poco ya bien entrado el segundo set, pesar de que Davidovich ya iba con un 'break' en contra, pero sus dudas quedaron claras cuando acabó perdiendo el partido tras un 5-2 y 40-0 con su saque. Cinco puntos seguidos de Goffin cerraron el choque por la vía rápida, después de que el malagueño, que encajó su primer 'rosco' en el circuito, se hubiese clasificado de forma brillante para el cuadro final del mismo a través de la fase previa (victorias sobre el francés Nicolas Mahut y el italiano Andrea Arnaboldi).