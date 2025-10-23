Un ejercicio de paciencia premia a Davidovich en Basilea

En uno de los partidos más exigentes en lo físico jugados esta campaña, pese a ser una cita a tres sets y en pista cubierta, ... Alejandro Davidovich (18º), octavo favorito del cuadro en el ATP 500 de Basilea, se impuso al estadounidense Jenson Brooksby (55º) por 6-7 (6), 6-4 y 7-5, en 2 horas y 48 minutos. Por primera vez desde el Masters 1.000de Toronto, encadena dos victorias, en un tramo final del curso al que ha llegado algo más justo de juego.

La paciencia y la constancia fueron determinantes esta vez ante un tenista al que se le diagnosticó de niño un autismo severo y que es un caso muy atípico en el circuito por un estilo muy peculiar de juego, poco vistoso pero eficaz. Además, estuvo sancionado 18 meses por saltarse tres controles antidopaje y reapareció para esta temporada. Aunque venía de un partido sin ceder una sola bola de 'break' ante Muller, el partido de este miércoles fue muy distinto en su desarrollo.

Alejandro Davidovich (18º) gana a Jenson Brooksby (55º) por 6-7 (6), 6-4 y 7-5, en 2 horas y 48 minutos, en octavos de final del ATP 500 de Basilea 'Aces': 4/6

Dobles faltas: 1/2

Primeros servicios dentro: 63/69%

Puntos ganados con 1º saque: 72/70%

Puntos ganados con 2º saque: 52/57%

Putnos de 'break' convertidos: 5-8/3-8

'Winners': 21/26

Errores no forzados: 12/16

Total de puntos ganados: 111/106

En el primer set, como sucediera en la primera ronda, ante Sonego, el malagueño salvó una situación complicada de 3-5 y 'break' abajo y llegó a forzar la muerte súbita. Se llegó al desempate, y ahí fue clave un 'passing' sobre la subida a la red del norteamericano que se marchó por centímetros. Fue la diferencia del 6-5 y saque para definir la manga para el malagueño a verse con el primer punto de set en contra.

Fue una pelea colosal, más propia de otra superficie, con puntos muy tácticos que obligaban a moverse de lado a lado de la pista y cambios de altura y de efectos. En ese contexto se suele mover como pez en el agua Brooskby, que además llegó pese a su metro noventa a casi todas las dejadas y ganó más puntos en la red.

spooky szn is here, so naturally we're bringing out the tricks 👀 pic.twitter.com/vya0q61D33 — ATP Tour (@atptour) October 21, 2025

Aunque mentalmente fue duro dedicar setenta minutos de dura batalla para perderla, lo más positivo fue la mentalidad de Davidovich, que ya había perdido en el único precedente ante este rival (Amberes, 2022) y que no se fue del partido y quiso seguir peleándolo al máximo nivel. Esto le permitió jugar muy centrado. Malogró un primer 'break point' en el quinto juego, pero ya no perdonó en el noveno.

Davidovich, que ya había perdido ante Brooksby en el único precedente, en Amberes en 2022, se desquitó de una forma notable

Muchos más cansados, los puntos se desarrollaron ahora ya sí de forma más rápida, sin largos intercambios, y quedaba por conocer la respuesta de Brooksby en la tercera manga. La tónica del partido no cambió, y el noerteamericano, más fatigado, era menos dañino. De hecho, la primera bola de 'break' fue aprovechada por Davidovich en un juego, el quinto, que fue desastrosamente jugado.

Con calma el pupilo de Félix Mantilla fue administrando la ventaja para tratar de cerrar el partido, pero sus dudas habituales comenzaron a aparecer en el que podía ser el juego final. Cuatro 'match balls' dilapidados y una doble falta para el 5-5 y su primer 'break' desde el primer set.

Afortunadamente para él, Brooksby no consolidó la ventaja, y con 6-5 esta vez sí el malagueño ganó el juego en blanco, alejados los nervios que cas le juegan una mala pasada. Este viernes le espera en cuartos de final el ganador del duelo entre el noruego Casper Ruud (11º), cuarto favorito del cuadro, y el local Stan Wawrinka (158º), próximo a su retirada (aún cree que peleará otro año), que se disputará este jueves.