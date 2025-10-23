Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una derecha de Alejandro Davidovich. AFP

Un ejercicio de paciencia premia a Davidovich en Basilea

Como en la primera ronda, remonta ahora ante Brooksby en una batalla de casi tres horas, y le espera este viernes en cuartos de final de este ATP 500 el ganador del duelo entre Ruud y Wawrinka

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:12

En uno de los partidos más exigentes en lo físico jugados esta campaña, pese a ser una cita a tres sets y en pista cubierta, ... Alejandro Davidovich (18º), octavo favorito del cuadro en el ATP 500 de Basilea, se impuso al estadounidense Jenson Brooksby (55º) por 6-7 (6), 6-4 y 7-5, en 2 horas y 48 minutos. Por primera vez desde el Masters 1.000de Toronto, encadena dos victorias, en un tramo final del curso al que ha llegado algo más justo de juego.

