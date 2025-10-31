Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La despedida en la red entre Davidovich y Zverev tras la derrota del malagueño, que fue felicitado por el alemán por su gran temporada. REUTERS

Davidovich despide el curso en el puesto decimocuarto del mundo

Sufre una clara derrota ante Zverev en octavos del Masters 1.000 de París y sólo un título de Lehecka la próxima semana en Atenas le llevaría a perder un puesto más

Pedro Luis Alonso

Málaga

Málaga

Viernes, 31 de octubre 2025, 09:26

Punto y final a la mejor temporada de su carrera. Alejandro Davidovich, que se vio en enero fuera del 'top 60', acaba este 2025 decimocuarto ... en el ATP Ranking, en un puesto jamás soñado (con un 44-26 en el balance de victorias y derrotas y cuatro finales perdidas), y sólo retrocederá una posición si la próxima semana, la última del calendario en el circuito, en la que no va a competir, el checo Jiri Lehecka gana en el ATP 250 de Atenas.

