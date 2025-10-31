Davidovich despide el curso en el puesto decimocuarto del mundo

Punto y final a la mejor temporada de su carrera. Alejandro Davidovich, que se vio en enero fuera del 'top 60', acaba este 2025 decimocuarto ... en el ATP Ranking, en un puesto jamás soñado (con un 44-26 en el balance de victorias y derrotas y cuatro finales perdidas), y sólo retrocederá una posición si la próxima semana, la última del calendario en el circuito, en la que no va a competir, el checo Jiri Lehecka gana en el ATP 250 de Atenas.

Zverev 🇩🇪 62 64 Davidovich Fokina 🇪🇦 (M. Messina 🇸🇲) #RolexParisMasters pic.twitter.com/Yz6F8DnVcF — ATP Tennis Stats; Snooker Stats (@ATP_Entry) October 30, 2025

El malagueño cerró el año con una derrota en la central de La Defense Arena, ante miles de personas y una de sus 'bestias negras', porque Alexander Zverev, defendor del título en el Masters 1.000 de París (los últimos años en Bercy) y tercera raqueta mundial, le ha ganado ya en seis de sus siete duelos. Sólo cedió en Toronto en 2023.

El 6-2 y 6-4, en apenas hora y 35 minutos al que sometió Zverev al malagueño denota que hubo poco que analizar en el partido. El alemán sirvió con un 75% de primeros y de puntos ganados con ese servicio inicial, lo que ya de por sí puso todo muy difícil a Zverev, que se atrancó con su segundo turno al saque y que estuvo cerca del 'contrabreak'. De las tres bolas de quiebre que tuvo, sólo en la tercera hubo opciones reales, en un tiro que se fue por centímetros por el fondo tras un largo intercambio.

🎾TENIS| 🇫🇷ATP PARÍS



🇪🇸Davidovich cierra su temporada con una ❌derrota ante 🇩🇪Zverev (6-2, 6-4).



📊El malagueño acaba el año con una un balance de 44-26 y cuatro finales en su haber.



📈Además, acabará el año entre los 15 tenistas del mundo.



pic.twitter.com/hC6o1dZ815 — Segundo Plano (@SegundoPlan0) October 30, 2025

Todo fue demasiado rápido, con 18 errores no forzados por tres de su rival, demasiado cómodo en la pista. Y más inminente parecía el desenlace tras quebrar de nuevo Zverev en la salida del segundo set, pero ahora sí llegó el primer y único juego ganado al resto por el pupilo de Mantilla, que llegó al 3-2 y pidió tiempo muerto médico por una sobrecarga en el aductor derecho, donde fue masajeado.

No parecía demasiado molesto Davidovich, pese al tute en las dos últimas semanas (ocho partidos), pero ya todo se le hizo muy cuesta al ceder el séptimo juego con su saque. Fueron demasiados fallos sin demasiada exigencia. A Zverev, pese a los apuros el miércoles ante Carabelli, se le vio muy mejorado y va a ser claro candidato a disputar el título a Sinner, al que llevó a tres sets en la final de Viena hace una semana.

Ampliar Davidovich se lamenta de un error. AFP

Ahora a Davidovich le espera un merecido descanso antes de comenzar la pretemporada a finales de noviembre o inicios de diciembre. Sólo podría haber un cambio de planes si fuese ese quinto hombre de David Ferrer en el equipo español de Copa Davis (del 13 al 18 de noviembre en Bolonia). Obligaría una nueva programación, y él se reivindicó en una entrevista, aunque no parece que el capitán lo tenga en sus planes tras no mostrar mucho compromiso por acudir en ocasiones previas. Es indudable, eso sí, que sería un refuerzo clave para jugar como número dos y dejar a España con opciones de Ensaladera.