Pedro Martínez obra el milagro ante Rune y fuerza el quinto partido
El valenciano gana a al danés en más de tres horas para permitir a España soñar con la remontada imposible
Enric Gardiner)
Domingo, 14 de septiembre 2025, 17:39
Entre gritos de «¡Pedro, Pedro!» en Marbella, Pedro Martínez consiguió una de las mejores victorias de su carrera al derrotar a Holger Rune (6-1, ... 4-6 y 7-6 (.)) para acerar a España a lo que nunca ha conseguido en su historia, remontar un 0-2 en Copa Davis.
El valenciano, en un partido épico de tres horas y 16 minutos, se impuso a todo un número once del mundo como Rune para permitir a España jugarse el pase a la fase final de la Copa Davis en el último partido, el que enfrentará a Pablo Carreño contra Elmer Moller.
El duelo entre Rune y Martínez fue espectacular, con un inicio fulgurante del español que tuvo 6-1 y 4-2 a favor para sellar el duelo por la vía rápida, pero el danés espabiló, remontó y tuvo un 5-3 y servicio en el tercer set para ganar la eliminatoria.
Ese tercer set tuvo de todo. Dos dobles botes mal pitados por el árbitro, a David Ferrer enfrentado con el supervisor del torneo por la actitud de Rune, al que reprochó haber insultado a la grada española, dos tiempos médicos para Rune por problemas en el muslo y la increíble victoria del de Alzira en el 'tie break' final. Pedro Martínez venía además de ganar el dobles junto a Jaume Munar, también en tres sets, por lo que su esfuerzo fue más meritorio incluso.
Con dos 'match balls' salvados, España se jugará el pase a las Finales en el último encuentro. Si lo consigue, será la primera vez en la historia de la competición que remonta un 0-2.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.