El equipo español celebra el pase a la final de la Copa Davis. Afp
Copa Davis | Semifinales

España, otra machada y a la final de la Copa Davis

Los triunfos de Carreño y del dobles Granollers-Martínez clasifican a España a la undécima final de su historia

Enric Gardiner

Sábado, 22 de noviembre 2025, 19:44

Comenta

Y sonó el «¡Que viva España!» en Bolonia. España, contra todo pronóstico, está en la final de la Copa Davis. Las victorias de Pablo Carreño ... ante Jan-Lennard Struff y de Marcel Granollers y Pedro Martínez en el dobles hacen soñar a España con su séptima Ensaladera. Será ante Italia, la anfitriona, este domingo a partir de las 15:00.Los hombres de David Ferrer necesitarán otra gesta, la enésima en una semana de luchar a contracorriente y romper quinielas. Nadie daba un duro porque el equipo compuesto por Jaume Munar, Carreño, Granollers y Martínez estuviera en la gran final, pero ellos se han encargado de contradecir a todos. La baja de Carlos Alcaraz a última hora unió más al grupo y estos se han ganado por derecho propio optar a una Copa Davis difícil, pero no imposible.

Te puede interesar

