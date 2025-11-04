Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Davidovich y Ferrer, en seprtiembre de 2023, cuando el malagueño ejerció como número del equipo español en la fase de grupos de la Copa Davis en Valencia. EFE

David Ferrer escenifica la ruptura con Davidovich en la Copa Davis: «Él mismo se descartó»

El capitán español reconoce el conflicto con el tenista malagueño por su escaso compromiso para ir con el equipo en las rondas previas y que este no aceptó ir citado a la Final a 8 como quinto elegido

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Martes, 4 de noviembre 2025, 11:47

Comenta

El conflicto ya es una realidad. El capitán español de Copa Davis, David Ferrer, había eludido hasta ahora referirse específicamente a la no convocatoria del ... malagueño Alejandro Davidovich para la Final a 8 de Bolonia del martes 18 al domingo 23 de este mes en Bolonia (después de tres años en el Martín Carpena), pero en una entrevista la última madrugada en la Cadena Cope, aludió al escaso compromiso mostrado por el rinconero en las dos rondas anteriores, y horas después de que eligiera a Pablo Carreño como quinto jugador y completar su lista (en la que están ya Alcaraz, Munar, Pedro Martínez y Granollers).

