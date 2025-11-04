David Ferrer escenifica la ruptura con Davidovich en la Copa Davis: «Él mismo se descartó»

El conflicto ya es una realidad. El capitán español de Copa Davis, David Ferrer, había eludido hasta ahora referirse específicamente a la no convocatoria del ... malagueño Alejandro Davidovich para la Final a 8 de Bolonia del martes 18 al domingo 23 de este mes en Bolonia (después de tres años en el Martín Carpena), pero en una entrevista la última madrugada en la Cadena Cope, aludió al escaso compromiso mostrado por el rinconero en las dos rondas anteriores, y horas después de que eligiera a Pablo Carreño como quinto jugador y completar su lista (en la que están ya Alcaraz, Munar, Pedro Martínez y Granollers).

«Cuando acaba el US Open (en septiembre) me dice que tiene problemas y que prefiere no jugar (ante Dinamarca en Marbella). Eso me genera un gran problema porque Granollers (el especialista en dobles) terminó lesionado y había jugado infiltrado, y con Alcaraz ya había hablado que si llegaba a la final no podría jugar. Me quedo con cuatro jugadores y sin recambios...», dijo en alusión a que sólo se puede hacer un máximo de tres variaciones respecto a la lista inicial anunciada semanas antes, y en la que estaban ya Alcaraz, Granollers y Davidovich, que causaron baja.

«Decido llamar a cuatro jugadores entre los que no está él porque tengo miedo de que vuelva a bajarse a última hora, como hizo en las anteriores», explicó también Ferrer

«Yo lo que intento ahora es cubrirme -siguió explicando cara a su plan para la Final a 8-. Llamo a Álex y le digo que voy a convocar a esos cuatro jugadores y que me reservo un quinto para ver cómo acaba la temporada. Él me comentó que, si no entra en la primera lista, no cuente con él. Entonces él se descarta ya para estar en Bolonia, cosa que bueno, pues acepto. Álex es un jugador que es 14º del mundo. Es un jugador importante o que debería ser importante para nosotros».

«Decido llamar a cuatro jugadores entre los que no está él porque tengo miedo de que vuelva a bajarse a última hora, como hizo en las anteriores», argumentó Ferrer, que ya contaba con Davidovich para los compromisos ante Suiza (en febrero, a domicilio) y Dinamarca (en Marbella, en septiembre), pero la realidad fue que a pocos días de jugar el malagueño aludió problemas físicos y fatiga mental, aunque siguió compitiendo en el circuito ATP en las fechas inmediata posteriores a la semana de calendario reservada para la Davis.

«Considero que merecía estar convocado, con todo el respeto hacia mis compañeros. Soy el número 2 español y estoy en mi mejor 'ranking'»,dijo hace unos días en una entrevista Davidovich

Ferrer no ocultó su decepción por la respuesta de Davidovich cara a estar en Marbella. Es cierto que el rinconero había jugado entonces más partidos en la temporada que en ninguna otra y acusó cansancio en la gira norteamericana, peleando por su mejor 'ranking'. Pero el compromiso con el equipo español brilló por su ausencia. «Cuando me vuelve a decir que no va a jugar por agotamiento físico y mental, ¿qué voy a hacer?», se quejó Ferrer.

Antes de que Ferrer anunciara este lunes que Carreño sería el quinto tenista del equipo, Davidovich habló en una entrevista a 'Marca' de su intención de haber estado en la Final a 8 de Bolonia. «Considero que merecía estar convocado, con todo el respeto hacia mis compañeros. Soy el número 2 español y estoy en mi mejor 'ranking' (entonces era 18º). David me llamó hace una semana para comunicarme su decisión; yo ya le había dicho antes que contara conmigo porque siempre es un orgullo representar a España. Es su decisión y no queda otra que respetarla», dijo.

«Si él realmente quiere jugar con el equipo el próximo año y muestra compromiso, no tengo problema en convocarle. No soy rencoroso», anunció también Ferrer

Ferrer ha llegado a interceder en la situación a través del entrenador de Davidovich, Félix Mantilla, durante el torneo en París de la semana anterior, en el que el malagueño cerró la temporada. Además, el capitán no descarta contar con él cara a 2026. «Yo quiero hablar con él cuando acabe nuestra participación en Bolonia. Si él realmente quiere jugar con el equipo el próximo año y muestra compromiso, no tengo problema en convocarle. No soy rencoroso», dijo.