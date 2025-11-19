Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El equipo español de la Copa Davis. Efe
Final a 8 | Copa Davis

A por la Copa Davis sin Alcaraz

La clase media del tenis español será la encargada de enfrentarse este jueves a la República Checa y de soñar con una complicada séptima ensaladera

Enric Gardiner

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:51

Comenta

La ausencia de Carlos Alcaraz ha dejado a España tocada, pero no hundida. La clase media del tenis español, representada en Jaume Munar, Pablo ... Carreño, Pedro Martínez y Marcel Granollers, tiene la heroica tarea de pelear por un derecho que ellos mismos se han ganado: la séptima ensaladera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por listeria: retiran nuevos lotes de chóped, pavo y mortadela vendidos en Andalucía
  2. 2 Ingresa grave un hombre que cayó por un desnivel tras un empujón de su novia en Benalmádena
  3. 3 Novedades en el Domingo de Ramos en Málaga: cambia el orden de cuatro cofradías
  4. 4 Corte total del acceso a Málaga desde la A-357 por las pruebas de carga del nuevo carril bus-VAO
  5. 5 El Málaga despide a Sergio Pellicer y busca alternativas
  6. 6 La mejor cerveza de Andalucía se tira en este bar de Málaga
  7. 7

    El club negocia con varios técnicos en busca de un acuerdo
  8. 8 Tres accidentes complican el tráfico en la A-7 en Rincón, Ciudad Jardín y Calahonda
  9. 9

    Frenazo del mercado de vivienda de segunda mano en Málaga
  10. 10

    Los quesos de cabra malagueña que han triunfado en los World Cheese Awards (y dónde comprarlos)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur A por la Copa Davis sin Alcaraz

A por la Copa Davis sin Alcaraz