Davidovich ahora sí quería jugar la Copa Davis: «Estando 18º del mundo, creo que merecía estar»

A la inversa de los acontecimientos, Alejandro Davidovich, que ha renunciado a los planes de España desde su presencia en la Copa Davis en septiembre ... de 2023 (fue entonces el número uno español y no se logró el pase en Valencia, en la fase de grupos), esta vez sí estaba dispuesto a entrar en la convocatoria, pero el capitán, David Ferrer, no le llamó.

Aunque este periódico sondeó su entorno al filtrarse la lista para la cita en Bolonia, del 18 al 23 de noviembre, sin respuesta, el tenista sí se confesó en una entrevista a 'Marca': «Estando número 18 del mundo, creo que merecía estar entre los cuatro mejores jugadores de mi país, con todo el respeto hacia mis compañeros, que como he dicho son grandes jugadores también».

El rinconero deja claras sus intenciones, y que hay una comunicaciòn periódica con el capitán. «David me llamó hace una semana para comunicarme que no contaría conmigo en la primera lista. Antes de esa llamada ya le había dicho que contara conmigo. Para mí siempre será un orgullo representar a España, pero al final fue su decisión y la acepté», declaró el rinconero, que no parece verse entre las quinielas de ese quinto jugador pendiente de nombrar y que se va a decidir más tarde.

De hecho, la idea es acabar la temporada tras su concurso en las citas de Basilea (esta semana) y el Masters 1.000 de Paris, la próxima semana, y aprovechar las vacaciones, que en el caso de los tenistas, siempre son cortas. Davidovich no estuvo en los Juegos Olímpicos de 2024. Se lesionó antes de Wimbledon, pero lo cierto es que reapareció en la gira de Estados Unidos casi por las mismas fechas.

Tampoco ha vuelto a la Copa Davis, donde pese a la excelencia alcanzada en el ATP Tour (es muy probable ya que acabe 2025 en el 'top 20') sólo tiene un triunfo y cinco derrotas en el torneo de la Ensaladera. La pasada campaña no estuvo en la Final a 8 de Málaga, la de la retirada de Rafa Nadal, pero por su bajo estado de forma, en su peor temporada, que le llevó casi a salir del 'top 60'. Hace semanas declinó también competir en casa, en Marbella, ante Países Bajos, después de una gira extenuante en Norteamérica, en la temporada en que más partidos ha jugado, pero esto no ha sido óbice para que ahora se postulara para estar en Bolonia.

«Me ausenté en esas eliminatorias por problemas físicos. Este año he competido sin descanso, y mis retiradas en Toronto y Cincinnati fueron un alerta sobre mi estado. El capitán estaba al tanto de todo y en comunicación conmigo y con mi equipo», alegó en esta entrevista.

Contra pronóstico, tras el preocupante 0-2 inicial, España, que tuvo hasta bola de partido (y de eliminatoria) en contra en el choque de Pedro Martínez, remontó la serie ante Países Bajos(3-2). Este y Munar (que no estuvo afortunado en Puente Romano) repiten en la convocatoria, y se suman Carlos Alcaraz y el doblista Marcel Granollers, que fue baja en Marbella por lesión.