Alcaraz sufre un edema en el isquiotibial y es baja en la Copa Davis: «Me voy dolido a casa»

Carlos Alcaraz no podrá jugar la Copa Davis con España. El murciano tiene una lesión en el isquiotibial y es consciente de que si fuerza ... para estar en la eliminatoria del jueves contra la República Checa se podría hacer mucho más daño.

«Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bolonia. Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir. Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión poder ayudar a pelear por la Ensaladera. Me voy dolido a casa», explicó el murciano.

Alcaraz se lesionó en el primer set de la final de la Copa de Maestros contra Jannik Sinner, cuando notó una molestia en el isquiotibial. Tras recibir atención médica y un aparatoso vendaje en la zona, pudo continuar jugando, pero admitió que el problema le rondaba la cabeza.

Este lunes, tras recorrer en furgoneta los 300 kilómetros que separan Turín de Bolonia, el español se sometió a pruebas y estas determinaron el alcance de la lesión. Pese a que no es un problema grave, el poco tiempo de recuperación que existe hasta el jueves agrava el riesgo de que la lesión vaya a más, por lo que la recomendación de su doctor, Juan José López, es que no dispute la Copa Davis.

De este modo, David Ferrer se queda en el equipo con Jaume Munar, Pablo Carreño, Pedro Martínez y Marcel Granollers. El capitán español pondrá a Munar y Carreño en los individuales, mientras que la pareja de dobles la formarán Granollers y Martínez.

España se enfrentará este jueves a la República Checa (10:00 hora española) y en caso de que pase a semifinales se medirá al ganador del duelo entre Alemania y Argentina. El primer duelo de cuartos de final arranca este martes entre Francia y Bélgica y el segundo se jugará mañana, entre Italia y Austria.