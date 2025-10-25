Cómo y dónde ver la final entre Davidovich y Fonseca

No alude el refranero español si a la quinta va a la vencida, pero Alejandro Davidovich (15º) busca este domingo su primer título en el ... ATP Tour, también el de un tenista malagueño, en la quinta final que disputa en su carrera, la cuarta de este 2025, temporada en la que ya cedió ante el serbio Miomir Kecmanovic (en el ATP 250 de Delray Beach), Tomas Machac (en el ATP 500 de Acaulco) y contra Alex de Miñaur (en el 500 de Washington).

En la primera y tercera cita tuvo bolas de partido, que no aprovechó. También cedió en la final del Masters 1.000 de Montecarlo en 2022, ante el griego Stefanos Tsitsipas. Ahora se las verá ante el joven brasileño Joao Fonseca (45º) la gran promesa o realidad del tenis mundial.

El choque, a las 15.30 horas (teniendo en cuenta que la madrugada de este domingo a las 3 serán las 2) se podrá seguir en Movistar (en principio en el canal Movistar Deportes 2, dial 64) y también en la plataforma de suscripción Tennis TV. El evento se solapará con el Málaga-Andorra, a las 14.00 horas, y el clásico de la Liga española, desde las 16.15.