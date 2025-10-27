Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Alejandro Davidovich, la semana pasada en Basilea. AFP

Davidovich se estrena en el 'top 15' mundial, con margen para escalar más

El 'ranking live' lo sitúa ya este mismo lunes decimocuarto tras restar al ruso Khachanov los puntos que defiende esta semana en París, y las lesiones de Rune y Draper le benefician a corto o medio plazo

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Lunes, 27 de octubre 2025, 18:08

Alejandro Davidovich ha perdido ya sus cinco finales en el ATP Tour (Montecarlo, en 2022, y en los últimos meses, en Delray Beach, Acapaculco, Washington ... y Basilea), cuatro de ellas este año, siendo el tenista que más últimas rondas ha disputado este 2025 en pista rápida después solamente de Jannik Sinner (cinco). En la balanza pueden pesar estas decepciones, pero indudablemente también en el otro plato de la misma está la satisfacción de estar a punto de cerrar su mejor campaña, la de más partidos (67), más victorias (42) y, también, mayor subida en el ATP Ranking.

