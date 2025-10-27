Davidovich se estrena en el 'top 15' mundial, con margen para escalar más

Alejandro Davidovich ha perdido ya sus cinco finales en el ATP Tour (Montecarlo, en 2022, y en los últimos meses, en Delray Beach, Acapaculco, Washington ... y Basilea), cuatro de ellas este año, siendo el tenista que más últimas rondas ha disputado este 2025 en pista rápida después solamente de Jannik Sinner (cinco). En la balanza pueden pesar estas decepciones, pero indudablemente también en el otro plato de la misma está la satisfacción de estar a punto de cerrar su mejor campaña, la de más partidos (67), más victorias (42) y, también, mayor subida en el ATP Ranking.

Este lunes aparece por primera vez decimoquinto, tres lugares más arriba de su anterior récord (decimoctavo) y más cerca (lo tiene casi atado) de acabar 2025 en el 'top 20' mundial, después de verse a comienzos de año fuera del 'top 60'. Ha tenido que defender pocos puntos tras sus pobres resultados de 2024, pero más allá de ello, ha crecido y madurado como jugador a las órdenes de Félix Mantilla y rodeado de un nuevo equipo de trabajo.

El malagueño ya es 14º en el 'ranking live' al restársele de momento a Khachanov los puntos que defiende esta semana en el Masters 1.000 de París (cerca de 400), y se ha visto incluso próximo a estar en las ATP Finals al estar decimocuarto en la Race to Turin y ante las lesiones de Jack Draper y Holger Rune, teniendo en cuenta también que ha de haber uno o dos suplentes preparados en la cita ante posibles bajas.

Además, el tenista, que juega este martes en su última cita del curso, el Masters 1.000 de París (trasladado de escenario, ya no se juega en el barrio de Bercy), saldrá a la pista no antes de las 14.00 y no ante Ugo Humbert (36º), baja por lesión, sino contra el también local Valentin Royer (56º).

Se da el caso de que Humbert fue su rival en semifinales la pasada semana en Basilea y se retiró con molestias en la espalda en el curso del segundo set. Estos problemas no han remitido, de ahí su ausencia. Davidovich no se ha medido nunca a Royer, de 24 años y 1,89 metros, que atraviesa como el malagueño su mejor momento como profesional. Este año ha sido subcampeón en el ATP de Hangzhou (China), con derrota ante Bublik.