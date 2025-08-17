Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner AFP

Alcaraz y Sinner se vuelven a encontrar en Cincinnati

El español y el italiano disputarán este lunes por la noche la final del Masters 1.000 de Cincinnati, su primer encuentro desde Wimbledon

Enric Gardiner

Domingo, 17 de agosto 2025, 09:13

Quizás con menos problemas de los esperados, Carlos Alcaraz solventó su semifinal contra Alexander Zverev por la vía rápida (6-4 y 6-3). El ... alemán, el eterno candidatos a pelear con los dos mejores tenistas del mundo, sufrió un golpe de calor en el segundo set y apenas pudo competir con normalidad los juegos finales, dejándole en bandeja a Alcaraz su octava final del año, la cuarta que disputará en este 2025 contra Jannik Sinner.

