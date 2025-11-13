Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Alcaraz. Reuters

Alcaraz, primero de grupo y número uno del mundo

El murciano derrotó a Musetti y se clasifica primero a semifinales y asegura el número uno a final de año

Enric Gardiner

Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:14

Comenta

Carlos Alcaraz ha firmado la fase de grupos perfecta. Tres partidos, tres victorias. Objetivo conseguido, el murciano acabará el 2025 como el mejor del mundo ... por segunda vez en su carrera. El triunfo ante Lorenzo Musetti (6-4 y 6-1) confirmó el pase de Alcaraz a semifinales como primero de su grupo, por lo que evitará a Jannik Sinner hasta la hipotética final del torneo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una familia deberá indemnizar con 7.000 euros a su empleada de hogar a la que despidió por faltar a trabajar tras una operación de apendicitis
  2. 2 La borrasca Claudia pone en aviso amarillo a Málaga por lluvias y tormentas «persistentes» este viernes
  3. 3 Trasladado al Clínico un conductor herido tras el vuelco de otro camión en Torremolinos
  4. 4 Fallece en Málaga a los 93 años Fosforito, el último genio del cante
  5. 5

    El bocadillo moruno: el campero que se convirtió en desayuno por petición de los clientes en Málaga
  6. 6 Agresión mortal en Fuengirola: la víctima estuvo dos semanas en coma tras recibir un puñetazo
  7. 7 Vuelve la lluvia a la provincia de Málaga: esta es la previsión de Aemet
  8. 8 Llega a Málaga The Circular Market, mercadillo para darle una segunda vida a lo que ya no usas en casa
  9. 9

    Nuevo diseño de la Torre del Puerto de Málaga, misma polémica de siempre
  10. 10 El Supremo condena a los propietarios de un chalet a quitar el cierre de una terraza: las viviendas unifamiliares adosadas también están sujetas a la LPH

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Alcaraz, primero de grupo y número uno del mundo

Alcaraz, primero de grupo y número uno del mundo