Alcaraz se estrena con victoria en la Laver Cup

El equipo europeo dominó el primer día de la Laver Cup con un Carlos Alcaraz que aportó un punto en el dobles

Enric Gardiner

Sábado, 20 de septiembre 2025, 09:58

Europa empezó demostrando músculo ante el resto del mundo y les dominó por 3-1 en la primera jornada de la Laver Cup disputada este ... viernes en San Francisco. El equipo capitaneado por Yannik Noah, el último francés en ganar Roland Garros, se llevó los dos enfrentamientos de individuales y el dobles, en el que debutó Carlos Alcaraz.

Alcaraz se estrena con victoria en la Laver Cup