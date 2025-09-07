Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Más que tarde, demasiado tiempo perdido

PEDRO RAMÍREZ

Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00

El último Eurobasket de la selección merece algo más que mirar el marcador. España, inmersa en plena transición generacional, se ha visto obligada a dar ... minutos a jugadores que, en otras circunstancias, habrían esperado su turno. Y, sin embargo, algunos de los más jóvenes demostraron que, cuando se les da confianza, el talento no sólo aparece: se acelera. Primera lección clara: sin oportunidades, el talento se marchita; con espacio, florece.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El entrenador de kárate de Torremolinos facilitó a dos de sus víctimas becas en un colegio privado del que era socio
  2. 2 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  3. 3 Tormentas, granizo y rachas muy fuertes de viento: cinco provincias andaluzas en aviso este sábado
  4. 4 Dos malagueños, en la flotilla que viaja hasta Gaza: «Estar aquí es un privilegio»
  5. 5 Detectan de madrugada una «impresionante bola de fuego» sobre Málaga
  6. 6 José Seguí propone un gran hotel de lujo en El Bulto conectado con el futuro puerto deportivo
  7. 7 Vivienda familiar tras el divorcio: un tribunal confirma la extinción de su uso por parte de la madre al alcanzar las hijas la mayoría de edad
  8. 8

    Málaga sanea sus cuentas: la mitad de los ayuntamientos de la provincia no tiene deuda
  9. 9 Arrestado en Vélez-Málaga con un turismo de alta gama robado en Bélgica, tres pistolas y 960 euros
  10. 10

    Dónde saborear cocina argentina en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Más que tarde, demasiado tiempo perdido