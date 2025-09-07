Más que tarde, demasiado tiempo perdido

El último Eurobasket de la selección merece algo más que mirar el marcador. España, inmersa en plena transición generacional, se ha visto obligada a dar ... minutos a jugadores que, en otras circunstancias, habrían esperado su turno. Y, sin embargo, algunos de los más jóvenes demostraron que, cuando se les da confianza, el talento no sólo aparece: se acelera. Primera lección clara: sin oportunidades, el talento se marchita; con espacio, florece.

En todos los corrillos baloncestísticos se repite la misma idea: competir con la universidad estadounidense es ya imposible. Becas millonarias, contratos NIL que convierten a chicos de 18 años en profesionales con ingresos mareantes, experiencias vitales de primer nivel, aprendizaje de idiomas y un título universitario bajo el brazo. El 'pack' completo. ¿Cómo igualar eso desde Europa? El problema no es sólo la fuerza de atracción de ese modelo, sino lo poco -y lo mal- que hemos hecho aquí mientras aún podíamos intentarlo. En España hemos vivido demasiado tiempo de la inmediatez. En el baloncesto de formación se ha priorizado el resultado del próximo partido, las ínfulas del entrenador de turno, el brillo efímero de una medalla en categorías inferiores o el éxito del club en un campeonato nacional, por encima de la formación integral de los jugadores. Y las consecuencias están a la vista: demasiados jóvenes, algunos llegados de demasiado lejos, sin un plan académico ni personal, utilizados mientras servían y olvidados después, como juguetes rotos. Oportunidades reales, pocas; frustraciones, demasiadas.

La impaciencia de algunos clubes, la avaricia de ciertos agentes, los cupos y la avalancha de extranjeros -muchos con edades y pasaportes de dudosa procedencia- cerraron las puertas a los nuestros. El baloncesto español no supo ofrecer un camino claro hacia la élite. La selección lo ha pagado. El 'staff' técnico de la FEB ha trabajado con seriedad desde las ventanas FIBA, pero el relevo de la generación de oro llegó sin un colchón sólido detrás. Nos hemos dormido en los laureles.

La universidad americana siempre fue un reto difícil. Hoy es una alternativa definitiva. Y aquí seguimos improvisando. La nueva Liga U Sub-22 puede ser útil, pero no deja de ser un parche porque llega tarde. Demasiado tarde. Años de discusiones vacías y de mirar hacia otro lado nos han hecho perder un tiempo precioso.

No se trata ya de qué podemos ofrecerles para que se queden, porque muchos de los mejores de esta liga también acabarán marchándose. La pregunta es otra: ¿cómo conseguir que vuelvan preparados y en condiciones de integrarse en nuestros primeros equipos para seguir creciendo aquí? Eso exige mucho más que hablar de salarios. Supone diseñar un verdadero camino de regreso, donde la mayoría deberán asumir que cobrarán menos que en el extranjero, pero encontrarán un entorno que les acompañe en su readaptación. Habrá que apoyarles si su progresión se frena, exigirles responsabilidad en un baloncesto con códigos distintos y, al mismo tiempo, tender puentes desde el primer día. Implica mantener un seguimiento constante mientras están fuera y, sobre todo, hacerles ver que aquí no solo se les espera: se les valora de verdad. Los clubes no pueden verlo como un favor, sino como una obligación estratégica. Y no basta con que lo perciban los jugadores: necesitan la oportunidad de demostrar que están listos para volver.

Durante años, Europa mantuvo cierta ventaja frente a las universidades medianas de EE. UU.: aquí la formación era más eficaz. Estar cerca de los primeros equipos y competir en ligas exigentes aceleraba la madurez y el salto al profesionalismo. Eso aún ocurre en algunos casos, pero la diferencia económica es hoy insalvable. Esa posible ventaja se ha evaporado. Por eso la cuestión no es solo de dinero, es de modelo. Para retener talento siempre ha hecho falta algo más que una liga sub-22. Se necesitan academias que enseñen idiomas, que conecten deporte y universidad, que ofrezcan itinerarios de vida a los que se van, a los queden incluso e, incluso, a quienes difícilmente alcanzarán la élite. Un sistema que forme personas además de jugadores y que, al mismo tiempo, trace un camino de vuelta para los que decidan marcharse. Solo así podremos aspirar a seguir siendo competitivos.

Hemos llegado tarde, sí. Pero aún hay margen. El relevo generacional de la selección ha puesto el problema en primer plano. También ha mostrado que el talento existe, que está ahí, esperando su oportunidad. Lo que falta es darle confianza, futuro y proyecto. Competir con el modelo americano es imposible. Pero construir un sistema europeo sólido, atractivo y sostenible está todavía en nuestras manos. Si volvemos a dejarlo pasar, no será solo que lleguemos tarde: el tiempo perdido será ya insalvable y carecerá de sentido seguir hablando de cantera.