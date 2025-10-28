Semana a destajo

MANUEL CASTILLO Martes, 28 de octubre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Pocas veces he visto tanta presión en el comienzo de una Liga. Al incesante problema de las lesiones se unió el enfrentamiento del entrenador del ... Barcelona (corte de manga incluido) con el seleccionador nacional, las esporádicas apariciones y desapariciones de Lamine Yamal o los feos gestos de Vinicius vienen a ser un cúmulo de controversias en el ambiente futbolístico que no augura nada bueno. Sin embargo, atrás ha quedado la semana más intensa que uno recuerda en mucho tiempo. Empezó con la alegría que nos deparaba la selección española con sus dos victorias en su camino al Mundial; siguió con los cinco partidos de nuestros representantes en la Champions y los dos de la Liga Europa, sin olvidar el de Conference, que cerraba el cartelón internacional del fútbol español. Y a todo esto súmese la décima jornada de Liga, lo que suma un total de 18 encuentros que afectarán a los músculos de los futbolistas en tanto que los televisores debían echar humo... Porque como guinda esperaba nada menos que el primer clásico de la temporada.

Este encuentro Madrid-Barcelona deparó en el resultado lo que se esperaba, poco más o menos. Lo grave, y más importante, fue la serie de incidencias que se produjeron en cuanto a goles anulados, penalti errado y los fuera de juego que sacaron de sus casillas a Mbappé. Y más tarde a Vinicius. No ha resuelto nada este encuentro cuyo final rozó el escándalo y que dará para debates y tertulias durante toda la primera vuelta. Hasta ahí, desatada la emoción y la pasión del momento, seguirá latente el problema de las lesiones, el de los árbitros y las inapropiadas e inoportunas manifestaciones de Lamine Yamal o Vinicius, que no hacen más que prender la mecha de la discordia y un runrún permanente de uno u otro. Y todo seguirá igual hasta que se produzca otro choque. Ah! Como se habrá visto, jugaron todos los lesionados que tanto dieron que hablar. Ojalá se imponga la paz y pelillos a la mar. Circunstancia que ponemos en duda a la vista del final en que degeneró el partido. Lo deseable ahora es que todo transcurra con normalidad. Así sea.

