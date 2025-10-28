Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Semana a destajo

MANUEL CASTILLO

Martes, 28 de octubre 2025, 01:00

Comenta

Pocas veces he visto tanta presión en el comienzo de una Liga. Al incesante problema de las lesiones se unió el enfrentamiento del entrenador del ... Barcelona (corte de manga incluido) con el seleccionador nacional, las esporádicas apariciones y desapariciones de Lamine Yamal o los feos gestos de Vinicius vienen a ser un cúmulo de controversias en el ambiente futbolístico que no augura nada bueno. Sin embargo, atrás ha quedado la semana más intensa que uno recuerda en mucho tiempo. Empezó con la alegría que nos deparaba la selección española con sus dos victorias en su camino al Mundial; siguió con los cinco partidos de nuestros representantes en la Champions y los dos de la Liga Europa, sin olvidar el de Conference, que cerraba el cartelón internacional del fútbol español. Y a todo esto súmese la décima jornada de Liga, lo que suma un total de 18 encuentros que afectarán a los músculos de los futbolistas en tanto que los televisores debían echar humo... Porque como guinda esperaba nada menos que el primer clásico de la temporada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Zona de Bajas Emisiones de Málaga: comprueba si podrás circular con tu vehículo
  2. 2 Evacúan grave a un hombre de 40 años tras una reyerta en Antequera en la que recibió un botellazo
  3. 3 Suspenden a un profesor del conservatorio profesional de danza de Málaga denunciado por propasarse con una menor
  4. 4

    Emilio Alba abandona la jefatura de Oncología del Clínico: «En 35 años la supervivencia del cáncer ha pasado del 30% al 60%»
  5. 5

    Los populares van de boda: se casa la concejala de Juventud de Málaga
  6. 6 Las primeras lluvias de entidad del otoño, un premio mal repartido que recae en Mijas y Alhaurín de la Torre
  7. 7

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  8. 8 Un accidente con dos vehículos implicados deja cuatro kilómetros de atascos en la A-7 en Benalmádena
  9. 9 Detectan derivados de cannabis en unas gominolas vendidas en España
  10. 10

    Un parque para los vecinos de Teatinos: el Ayuntamiento de Málaga selecciona a la empresa constructora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Semana a destajo