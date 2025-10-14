Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un parón con ruido

MANUEL CASTILLO

Martes, 14 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El fútbol se está poniendo intratable. Son tantos los dimes y diretes, los problemas que se producen o que se vaticinan, que no sabe uno ... si referirse a la mecánica del propio fútbol o a todo lo que genera a su alrededor. Cuando nos metemos de lleno en una semana para la selección nacional, los clubes se dedican a buscar problemas por si ya no tuvieran bastante con los que tratan de superar. Me refiero, claro, a los clubes de élite que, cada uno por su lado, tratan de hacer lo que más les conviene. Cuando son varios los equipos que andan atareados y confundidos en las obras de sus propios estadios, el Villarreal y el Barcelona se van nada menos que a Estados Unidos a jugar su correspondiente encuentro de Liga. Para algunos es un disparate, otros no lo entienden, pero los que viajan tienen como reclamo una importante bolsa que, lógicamente, se repartirán entre los dos, mientras que los demás 'equipitos' tratan de poner orden en una plantilla que cada vez se les queda más corta.

