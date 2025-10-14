Un parón con ruido

MANUEL CASTILLO Martes, 14 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El fútbol se está poniendo intratable. Son tantos los dimes y diretes, los problemas que se producen o que se vaticinan, que no sabe uno ... si referirse a la mecánica del propio fútbol o a todo lo que genera a su alrededor. Cuando nos metemos de lleno en una semana para la selección nacional, los clubes se dedican a buscar problemas por si ya no tuvieran bastante con los que tratan de superar. Me refiero, claro, a los clubes de élite que, cada uno por su lado, tratan de hacer lo que más les conviene. Cuando son varios los equipos que andan atareados y confundidos en las obras de sus propios estadios, el Villarreal y el Barcelona se van nada menos que a Estados Unidos a jugar su correspondiente encuentro de Liga. Para algunos es un disparate, otros no lo entienden, pero los que viajan tienen como reclamo una importante bolsa que, lógicamente, se repartirán entre los dos, mientras que los demás 'equipitos' tratan de poner orden en una plantilla que cada vez se les queda más corta.

En el caso del Barcelona predomina la actuación de su presidente, Joan Laporta, que una vez más trata de poner en acción un hecho que sorprende a los demás. Pero no es sólo eso, es que el mandamás azulgrana tiene liado un problema con la selección nacional, a la que parece echar la culpa de las lesiones de sus jugadores. Ese lleva y trae, que organiza en un santiamén, echa fuera del equipo nacional a Lamine Yamal, al que la semana pasada ya nos referíamos por su extraña lesión; pero es que al mismo tiempo salta otro jugador barcelonista, Dani Olmo, que voluntariamente se retira porque «siente molestias». En esa lucha como defensor de sus jugadores, se empareja con su colega y 'querido rival' Florentino Pérez, que sólo tiene que preocuparse de su Mbappé y su presencia en la selección francesa. Uno y otro tendrán que verse pronto las caras en el clásico de cada año y entonces será momento de ver cómo están sus lesionados. Esta noche, encuentro internacional, al que seguirá la Liga con la Champions al acecho. Confiemos en que pronto volvamos a referirnos al fútbol que tanto nos apasiona.

