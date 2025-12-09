Norris lo logra

El Gran Premio de Abu Dabi, que se corre en el circuito semipermanente del puerto de Yas Marina, siempre depara circunstancias especiales al ser la ... última carrera donde se han visto situaciones límites como la victoria de 2021 de Verstappen sobre Hamilton, y en esta ocasión no iba a ser algo diferente. Max había logrado descontar puntos en cada Gran Premio desde Holanda, donde la cifra había llegado a cien de diferencia. Desde ahí el holandés comenzó una remontada que terminó en Abu Dabi reducida a dos, los mismos que le han dado la victoria a Lando Norris.

Norris no es un piloto campeón del mundo a la usanza, es un chico de buena familia, súper educado, con eterna sonrisa y capaz de asumir sus propios errores sin buscar excusas en otros. No es el tipo de piloto con instinto de 'killer' que antepone todo a ganar, por eso me gusta su personalidad. Ha sabido en esta temporada gestionar la presión que ha supuesto lidiar con las famosas 'papaya rules' y soportar la presión de un auténtico depredador como Verstappen, para ganar su primer título. No sabemos si ganara más, tampoco si la próxima temporada McLaren seguirá con un coche tan competitivo, pero una cosa es segura, Norris ha dado un paso adelante y la gestión de su carrera en Abu Dabi demuestra que ha cambiado, y mucho para mejor.

La estrategia de McLaren tras perder la 'pole position' a manos de Verstappen fue la más correcta y, por otro lado, más lógica. Sacaron a carrera a sus dos pilotos con estrategias distintas en la elección de neumáticos y Verstappen, que lo hizo todo perfecto, ganó la carrera, pero su diferencia era demasiado grande como para poder enjugarla. Norris hizo lo que debía, no arriesgar nada y mantenerse siempre en la tercera posición que le daba el título. Max solo podía esperar que saliese un coche de seguridad que hubiera vuelto loca la carrera, pero esa circunstancia no se dio y Norris ganó el título merecidamente, pero el mejor piloto siga siendo Verstappen.

Gran carrera de nuevo de Fernando Alonso. Su sexto puesto es una nueva demostración de la implicación y competitividad del piloto español. Si el año próximo el mago Adrián Newey logra darle un coche para, por lo menos, poder luchar, no hay que dudar de que el asturiano puede darnos no sé si un nuevo título, pero sí muchas alegrías. El otro piloto español, Carlos Sainz, ha demostrado que su fichaje por Williams no fue un error, desde que le encontró el pulso a su coche ha batido consistentemente a su compañero de equipo, un muy valorado Alexander Albon. La próxima temporada con un motor Mercedes puede ser muy interesante. Y ya que hablamos de Mercedes, decir que los alemanes parecen tener de nuevo el mejor motor de la nueva era, el año en que toda la reglamentación de chasis y motores cambian. Si es así, George Russell puede ser uno de las favoritos del año próximo. Poco debo hablar de Ferrari, Leclerc incordió al inicio de carrera a un reservón Norris y Hamilton remontó desde el fondo de la parrilla hasta llevarse el último punto. Pobre resultado de cualquier forma. Adiós al equipo Sauber y bienvenida a Audi, que debuta en la categoría, lo mismo que Cadillac que será el undécimo equipo de la parrilla.

Hasta Australia 2026, aunque antes veremos los 'muy esperados' test de pretemporada en el circuito de Barcelona en Enero, eso sí a puerta cerrada.