Norris lo logra

Enrique Glückman

Enrique Glückman

Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00

El Gran Premio de Abu Dabi, que se corre en el circuito semipermanente del puerto de Yas Marina, siempre depara circunstancias especiales al ser la ... última carrera donde se han visto situaciones límites como la victoria de 2021 de Verstappen sobre Hamilton, y en esta ocasión no iba a ser algo diferente. Max había logrado descontar puntos en cada Gran Premio desde Holanda, donde la cifra había llegado a cien de diferencia. Desde ahí el holandés comenzó una remontada que terminó en Abu Dabi reducida a dos, los mismos que le han dado la victoria a Lando Norris.

