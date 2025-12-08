Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Enzo Badenas. Circuit Ricardo Tormo
Motocross

Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente

El corredor de motocross, nacido en Gandía, se cayó este domingo mientras realizaba un entrenamiento privado

Eric Martín

Valencia

Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:50

Comenta

Consternación en el mundo del motociclismo. El joven piloto de 17 años Enzo Badenas ha fallecido este domingo a consecuencia de un grave accidente.

Nacido ... en Gandía en 2008, Badenas practicaba la modalidad de motocross. Durante un entrenamiento privado se ha producido el incidente que le ha costado la vida. Apenas unas horas antes compartía a través de sus redes una storie donde se le veía disfrutando de su gran pasión.

