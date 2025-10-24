Pedro Acosta lidera una calificación al sprint

En el FP1 de la mañana, Fermín Aldeguer había sido el más rápido, por delante de Pecco Bagnaia, Joan Mir y Pol Espargaró, sustituto del ... lesionado Maverick Viñales. Una sesión que se vio interrumpida en los últimos minutos por un aguacero tan característico de Malasia y que la mayor parte de la parrilla aprovechó para rodar alguna vuelta con el neumático de agua, porque el líquido elemento siempre es una amenaza en el trazado de Sepang, como quedó demostrado en la práctica de la tarde.

La sesión importante del viernes, la que cuenta para hacer la criba entre los diez pilotos que clasifican directos a la Q2 y los que tienen que pasar por la repesca de la Q1. Una hora de entrenamientos, que suele dividirse en dos partes, una primera para trabajar en la puesta a punto de la moto de cara al domingo y los últimos minutos, donde las MotoGP calzan neumático blando y se ataca el crono en busca del tiempo. El problema de Malasia es que en cualquier momento las condiciones meteorológicas pueden cambiar y un cielo que arrancó con sol y nubes, se empezó a oscurecer y amenazar agua justo en el ecuador de la sesión.

A falta de 24 minutos empezaron a ondear banderas de agua y a chispear en el pit lane, lo que hizo que todos los pilotos pasaran por boxes para cambiar neumáticos y adelantar ese 'time attack'. Los primeros que llegaron pudieron asegurar una vuelta, pero a la mayoría les pilló el chaparrón en mitad pista, como a Álex Márquez que se fue al suelo forzando la situación. El top 10 parecía definitivo y, sin embargo, Sepang dio otra oportunidad.

Claificación al sprint

La lluvia fue más corta de lo previsto, salió el sol y el calor asfixiante tropical hizo que la pista se secara muy rápido, abriendo una inesperada ventana de seco con menos de cinco minutos. La mayoría pudieron dar un par de vueltas en neumático blando, en un asfalto muy delicado, pero que drenó a la perfección.

En esa mini calificación el más rápido fue Pedro Acosta con la KTM, que había sufrido una caída sin consecuencias en el inicio de la práctica. El murciano aventajó en 19 milésimas a Johann Zarco, con Jack Miller en tercera posición. Cuarto terminó Joan Mir y quinto Fabio Quartararo, es decir, dos Hondas y dos Yamahas en el top 5. La mejor Ducati fue la de Fabio Di Giannantonio, sexto, por delante de su compañero de equipo Franco Morbidelli. Brillante octavo de Pol Espargaró, de nuevo clasificado directo para la Q2, mientras que Álex Márquez y Álex Rins cerraron el top 10 que daba acceso a esa sesión definitiva que se disputará el sábado.

Muchas sorpresas entre los que no pudieron clasificarse directos a las Q2. Y es que, todos los ganadores de las tres últimas carreras y sprint no pasaron el corte: Ni Pecco Bagnaia 12º, ni Fermín Aldeguer, 13º, ni Marco Bezzecchi 15º, ni el último triunfador en Australia, Raúl Fernández 16º. Todos ellos tendrán que pasar por la Q1 para lograr uno de los dos billetes en juego para las cuatro primeras filas de las parrilla.

El otro gran foco de interés en esta última parte de la temporada es la categoría de Moto2, donde el título todavía está en juego y solo hay dos puntos entre el líder Manu González y Diogo Moreira, que viene de menos a más, remontando en los últimos grandes premios. La intención del madrileño es parar la sangría de puntos este fin de semana y arrancó de la mejor manera para él, con el mejor tiempo en la práctica vespertina y una vuelta de récord para marcar territorio. El brasileño solo pudo ser décimo a 445 milésimas de su rival y ambos se verán las caras en la Q2. También estará el tercer clasificado del campeonato y que todavía mantiene opciones matemáticas para el título, Arón Canet, séptimo este viernes, aunque el valenciano tiene que recuperar 35 puntos en estas tres últimas carreras.

Y el que no afloja ni un viernes es el ya campeón del mundo de Moto3, José Antonio Rueda, que logró el mejor tiempo en unos entrenamientos con dominio español, Álvaro Carpe, Bryan Uriarte y Ángel Piqueras, en las cuatro primeras posiciones.