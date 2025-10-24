Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Acosta, durante los entrenamientos de hoy Afp
GP Malasia

Pedro Acosta lidera una calificación al sprint

La lluvia hizo acto de presencia en el circuito de Sepang y alteró el final de la práctica de MotoGP, que condenó a los ganadores de los tres últimos grandes premios a pasar por la repesca de la Q1

Jesús Gutiérrez

Viernes, 24 de octubre 2025, 11:23

Comenta

En el FP1 de la mañana, Fermín Aldeguer había sido el más rápido, por delante de Pecco Bagnaia, Joan Mir y Pol Espargaró, sustituto del ... lesionado Maverick Viñales. Una sesión que se vio interrumpida en los últimos minutos por un aguacero tan característico de Malasia y que la mayor parte de la parrilla aprovechó para rodar alguna vuelta con el neumático de agua, porque el líquido elemento siempre es una amenaza en el trazado de Sepang, como quedó demostrado en la práctica de la tarde.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La empresa de criptomonedas en la que presuntamente invirtió el gerente de El Candado acumula más de 150 afectados
  2. 2 Tercer apuñalamiento consecutivo en Málaga capital: evacúan a un hombre de 54 años con una herida en el tórax
  3. 3 Cuidado con esta carretera de Málaga: es una de las más peligrosas de España
  4. 4

    Primer paso para convertir el edificio de Telefónica en un hotel de lujo junto a la Catedral de Málaga
  5. 5 Una sentencia «pionera» concede a una guardia civil una reducción del 99% de su jornada laboral
  6. 6 ¿Cuánto vale mi piso?: Los notarios lanzan el portal de la vivienda para consultar los precios «reales» de mercado
  7. 7 A juicio el hijo de Ángela, la mujer hallada sin vida en una arqueta de Teatinos
  8. 8 El octogenario desahuciado en Torremolinos pidió a la policía unos minutos para vestirse y se suicidó
  9. 9 Agosto en octubre: Málaga llega en pleno episodio de terral a los 35 grados, la máxima de España
  10. 10 Vendido en Málaga el segundo premio de la Lotería Nacional de este 23 de octubre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Pedro Acosta lidera una calificación al sprint

Pedro Acosta lidera una calificación al sprint