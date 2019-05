GP de francia Márquez: «Hoy había que entender, tener una estrategia y arriesgar» Marc Márquez, durante los entrenamientos libres en el Circuito de Le Mans. / Efe El español sacó partido de su estrategia de atacar desde el inicio de la Q2, lo que le permitió aprovechar las mejores condiciones de la pista en los primeros minutos para llevarse otra pole, la tercera de 2019, la 55 en MotoGP y la número 83 en el Mundial BORJA GONZÁLEZ Circuito de Le Mans (Francia) Sábado, 18 mayo 2019, 19:43

Día entretenido hoy, ¿no?

Sí, uno de esos días complicados en los que la cosa no sólo se basaba en dar gas y ya está, sino en entender, tener una estrategia y arriesgar. Hemos arriesgado y hemos pasado el puntillo de riesgo, pero ha sido una caída leve. Cuando empieza a llover, pasan estas cosas. Lo importante es que hemos conseguido el objetivo, que era la primera línea, y además con la pole. A ver qué tiempo hace para la carrera.

Sé que lo que le importa es acumular títulos, pero esta es su pole número 55 en MotoGP y ya tiene tantas como Rossi y está a sólo tres del récord de Doohan...

(Sonríe). Sí, me lo han dicho. Los títulos es por lo que trabajo y vienen a consecuencia de... Todos estos números son una buena señal. Siempre ha sido uno de mis puntos fuertes la pole. 55 poles en MotoGP se dice rápido, pero no son nada fáciles de conseguir. Espero que podamos conseguir muchas más porque tengo 26 años y aún queda proyección.

¿No ve muy irregulares a sus rivales?

Lo importante es ser regular en todas las sesiones y es lo que hemos trabajado mucho en los últimos años. Soy regular, pero el segundo más regular es Dovi. No destaca mucho; el más rápido ayer y esta mañana fue Maverick, pero siempre está allí Dovi. Esto es lo que le hace peligroso para el campeonato. Y luego está Valentino, que a la hora de la verdad, ¡pam!, está ahí. Estos dos son los más peligrosos. Falta ver mañana, porque hoy eran unas condiciones extrañas. Rins ha flojeado un poquito más, pero estoy convencido de que él y Viñales llegarán.

¿Qué carrera imagina?

Depende del tiempo. Si es en agua, salir y a improvisar. Depende del agua que haya es un feeling u otro, y toca improvisar y aceptar tu velocidad. Si hay alguien que está inspirado y te gana, pues te gana. Y si es en seco estará todo más igualado por el hecho de que hoy no se ha entrenado y será un grupo más grande.

Cuando se ha caído en la Q2 no ha entrado a cambiar la moto.

La moto no tenía nada y me he quedado porque había unas condiciones difíciles. Así apetece entrar en el box, pero hay que quedarse, porque aprendes. Si se repiten estas condiciones habrá que sobrevivir porque, cuando empieza a llover, patina. Luego ya se estabiliza todo un poco.

¿Descarta para la victoria en seco a Maverick y Rins por salir tan atrás?

A Maverick no lo descarto. Rins, de momento, no ha demostrado el ritmo ni en entrenos ni en la calificación. Maverick sí que lo ha hecho, tanto en seco como en mojado, aunque luego no le ha salido bien la Q2 porque han arriesgado con la estrategia al salir con slicks, y no les ha salido bien. Rins está más lejos, pero Maverick puede hacer una gran carrera.

¿Le puede influir el cero de Austin si se corre en mojado?

No. Yo lo que veo es que estamos todos igual y es lo misma para mí, para Dovi, para Rins y para Valentino, que son los tres que están delante conmigo. Luego hay pilotos como Petrucci, Miller o Viñales que pueden coger más riesgos.

¿Ha estado a punto de salvar la caída de la Q2?

Era más porque no se hiciera mucho la moto que por salvarla. No se levanta en agua. Cuando pones el codo y la rodilla en agua, tienes que poner la moto mucho más recta que en seco para que coja agarre. Sé que así no da. Tengo unos centímetros de rodilla y unos de codo que no dan más de sí.