Marc Márquez, atento a los tiempos de sus rivales en Misano. AFP

Marc Márquez también manda en casa de sus rivales

El líder de MotoGP es el más rápido en los entrenamientos del Gran Premio de San Marino por delante de la armada italiana y de su hermano Álex, quinto

Jesús Gutiérrez

Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:19

Aunque solo sea un viernes, el primer puesto de Marc Márquez en la práctica de MotoGP es especialmente valioso. Por una parte, porque solo hizo ... un intento de vuelta rápida con el que consiguió un tiempo que le situaba de sobra en la Q2, el objetivo real de esa sesión vespertina de entrenamientos. Se ahorró así un intento más de ataque al crono y un juego de neumáticos blandos, y eso sin que nadie le inquietara en el liderato de la clasificación. Por otro, porque batió en casa a la armada italiana, que además del apoyo del público tienen el factor cancha de que conocen cada milímetro de la pista porque los pilotos de la Academia de Valentino Rossi entrenan habitualmente en el circuito de Misano con motos de calle.

