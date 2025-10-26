Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Moto2

Manu González cae y Moto2 da un vuelco

Victoria Jake Dixon en Malasia, donde el piloto español se dejó el liderato de la categoría intermedia tras una caída y ahora le toca remontar 9 puntos a Diogo Moreira

Jesús Gutiérrez

Domingo, 26 de octubre 2025, 11:46

Comenta

Los pilotos de Moto2 tenían que afrontar una carrera de lo más atípica. Primero por la hora, ya que el accidente en el que se ... vieron implicados los pilotos de Moto3, José Antonio Rueda y Noah Dettwiler, había retrasado todo el programa y había mandado la prueba de la clase intermedia al final del programa, ya con los últimos rayos de sol. Y luego, porque apareció otra bandera roja, al poco de darse la salida por una caída del americano Roberts, que no tuvo gravedad, pero que dejó su moto en mitad de la pista. Es decir, los pilotos de Moto2 tenían que rodar en una hora diferente a la de los entrenamientos, con las condiciones del asfalto diferentes por la goma que dejaban las MotoGP y casi a la mitad de distancia ya que se iban a recortar seis vueltas.

