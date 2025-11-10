Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jorge Martín, con una bandera de la Comunidad Valenciana. EFE

Jorge Martín regresará en Valencia para el cierre de MotoGP

El campeón de 2024 estará presente en la última cita de la temporada, al igual que Maverick Viñales, aunque ambos deberán pasar un control médico previo en el circuito

Jesús Gutiérrez

Lunes, 10 de noviembre 2025, 16:19

Comenta

Pasada la resaca del Gran Premio de Portugal, la previa de la última prueba de esta larga temporada en MotoGP trae muy buenas noticias con ... los esperados retornos de dos de los españoles lesionados de larga duración. Y es que los equipos de Jorge Martín y Maverick Viñales han confirmado que sus pilotos viajarán hasta el Circuit Ricardo Tormo de Cheste para disputar el Gran Premio de la Comunitat Valenciana este mismo fin de semana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Marriott cierra por sorpresa el hotel Salitre Málaga Centro y sus clientes deberán abandonarlo este lunes
  2. 2 Nueva ayuda para que los jóvenes andaluces se saquen el carné de conducir: estos serán los requisitos
  3. 3 Miles de personas recorren el Centro de Málaga en defensa de la sanidad pública
  4. 4 Paga extra de Navidad de los pensionistas: ¿cuándo la ingresan los bancos?
  5. 5 Susto en Bailén-Miraflores por el incendio de un autobús de la EMT
  6. 6 «Vota por mi hijo»: la Policía alerta de una nueva estafa con la que toman el control de tu WhatsApp
  7. 7 Susto en Algarrobo-Costa por un aparatoso incendio en la terraza de una vivienda
  8. 8 Siete heridos tras chocar dos coches en la A- 7052 a su paso por Cártama
  9. 9 Investigadores malagueños identifican dos moléculas que controlan la regeneración celular del corazón
  10. 10 Revisiones dentales gratuitas: el SAS empieza a llamar para concertar las primeras citas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Jorge Martín regresará en Valencia para el cierre de MotoGP

Jorge Martín regresará en Valencia para el cierre de MotoGP