GP de Malasia Jorge Martín: «Tengo las armas para luchar por la victoria» Jorge Martín, en el circuito de Sepang. / EFE Camino del título del mundo de Moto3, el piloto español firmó el cuarto mejor tiempo, con buenas sensaciones para la carrera del domingo BORJA GONZÁLEZ Sepang Viernes, 2 noviembre 2018, 14:08

Día uno terminado. Jorge Martín completó la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Malasia, dos días antes de que tenga su primera posibilidad de ser campeón del mundo. Un día raro, con un primer entrenamiento con la pista inservible y con solo la mitad de tiempo útil en el segundo del que salió con el cuarto mejor tiempo, con Marco Bezzecchi octavo y Fabio Di Giannantonio decimotercero, y con buenas sensaciones para este domingo, a falta de otra jornada completa de pruebas.

-¿Firmaría este resultado para el domingo? Usted cuarto, Bezzecchi octavo y Di Giannantonio decimotercero…

-Obvio, obvio, firmo ya. Aparte, Di Giannantonio se quedaría sin opciones.

-Lo de que Di Giannantonio se quede fuera de la lucha lo viene repitiendo.

-Sí, porque creo que para Valencia es un rival fuerte, también Bezzecchi, que en los primeros tests de este año fue muy rápido. Valencia es peligrosa, es una carrera en la que lo mejor es tener las cosas más claras y tenerlo más fácil, entre comillas.

-Ha sido un día raro, con la pista poco útil por la mañana y con un ratito por la tarde en seco.

-Esta mañana no he conseguido encontrarme muy cómodo, aunque he dado pocas vueltas, pero sabemos más o menos el problema que tenemos. Y esta tarde sabíamos que iba llover, y he salido rápido porque quería dar vueltas hasta que lloviese. He cogido bastante información útil, además del buen ritmo que hacía. En la última vuelta venía para mejorar y me ha pillado la lluvia, pero me encuentro cómodo. Diez vueltas, más de mitad de carrera yendo solo, y esto es importante.

-¿Por la mañana ha rodado poco para evitar riesgos, estilo Brno?

-Sí, sí, al final hay que intentar guardar todo lo que podamos, a parte de la energía, porque aquí es importante llegar al domingo fuertes. Me he encontrado bien físicamente en estas diez vueltas, así que eso es importante para la carrera.

-¿La mano está al cien por cien?

-Sí, nada, en Australia estaba al noventa por ciento, y aquí ya al cien por cien. En Australia había una curva en la que me costaba un pelín, pero aquí estoy recuperado del todo.

-Si Di Giannantonio llega sin opciones a Valencia, ¿tienen hablado que le tenga ayudar?

-No, para nada. Antes me preguntaban si había órdenes de equipo o algo y de momento los dos nos jugamos el título y vamos los dos a ganar. Él en Valencia irá a hacer su carrera, aunque no tenga opciones, y no pensará en el equipo.

-Hablando con Rodrigo, que está aquí de espectador, decía que este circuito por el motor podía ser más favorable para la KTM de Bezzecchi. Ya señaló que los que le iban bien del final eran Phillip Island y Valencia. ¿Cómo se ha sentido hoy en ese aspecto?

-No, no, creo que soy muy competitivo y que tengo las armas para poder luchar por la victoria. Y aquí, sobre todo, va a ser muy importante el final de carrera que es cuando la KTM suele sufrir. Aunque al principio de carrera pierda un poco seguro que al final tenemos un pelín más.

-¿Está disfrutando de este momento o conlleva más presión?

-Bueno, ahora estoy más relajado después de entrenar y ver las cosas más claras porque son demasiados días pensando y piensas demasiadas cosas y la cabeza se te hace un nudo. Te bloqueas un poco. Ya estoy más relajado y con ganas de correr.

-El tema de la lluvia, los dos van muy bien en agua. ¿Cómo sería jugarse el título en esas condiciones?

-Si fuese agua, yo a intentar encontrar el mejor setting posibles y a coger puntos, para intentar llegar a Valencia con la mayor ventaja posible. Sé que Bezzecchi es muy competitivo, pero tener que forzar un pelín más, que es lo que ahora le toca, conlleva también riesgos de caerse.

-¿Le ha dado tiempo a probar reglajes de lluvia por la mañana?

-No, porque era casi seco y teníamos más problemas de que se calentaba mucho la goma que de setting.