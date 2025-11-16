Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alvaro Carpe, Adrian Fernandez y Taiyo Furusato, podio de Moto3. José Jordán (Afp)
GP Comunidad Valenciana

Adrián Fernández inaugura su palmarés en Moto3

El piloto madrileño gana su primera carrera mundialista y Ángel Piqueras se proclama subcampeón de un Mundial de Moto3 que dominaron como nunca los españoles.

Jesús Gutiérrez

Domingo, 16 de noviembre 2025, 11:04

Comenta

En su carrera número 86, Adrián Fernández estrenó al fin su casillero de victorias después de haber sumado ya varios podios. Le faltaba la guinda ... para este ya, veterano en la categoría pequeña, aunque apenas tenga 21 años. Y lo logró en el mismo escenario que su hermano, el piloto de MotoGP, Raúl Fernández, sumó su primera victoria hace ahora cinco años. De su hermano se acordaba nada más cruzar la meta. «Cuando lo intentas tantas veces y ves que no llega, puedes llegar a tirar la toalla. Gracias a dios tengo a mi hermano que es el que me dice que cuando me caída siguiera intentándolo, y sin él no estaría aquí». Los Fernández, como los Espargaró o los Márquez, ya son hermanos ganadores de grandes de premios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre tras una colisión en Alhaurín de la Torre
  2. 2 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  3. 3 El segundo premio de la Lotería Nacional cae íntegro en Málaga por segundo sábado consecutivo
  4. 4 Un turismo que circulaba en sentido contrario por la AP-7 causa un accidente con cinco heridos a la altura de Mijas
  5. 5 Absueltas del robo de un carro lleno de aceite y langostinos en Nochevieja en Benalmádena
  6. 6 Rescate en La Malagueta: un hombre asegura que lo lanzaron al mar desde un espigón tras robarle
  7. 7 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  8. 8 Internan al autor del crimen de Ismail, el conductor de Bolt que recibió 46 puñaladas en Fuengirola
  9. 9 'Claudia' se despedirá este domingo de Málaga con posibles chubascos débiles
  10. 10 Protección de Datos multa con 2.000 euros a una comunidad por el controvertido sistema de recogida de paquetes acordado por los vecinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Adrián Fernández inaugura su palmarés en Moto3

Adrián Fernández inaugura su palmarés en Moto3