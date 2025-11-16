Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
GP Comunidad Valenciana

Diogo Moreira se proclama campeón de Moto2 en Valencia

El brasileño no falló y sentenció el título, mientras que Manu González no pudo pelear por un problema en el neumático. Otro español, Izan Guevara, logró la primera victoria de su vida en la categoría intermedia

Jesús Gutiérrez

Domingo, 16 de noviembre 2025, 11:51

Comenta

Tenía que darse algo parecido a un milagro en Valencia y no sucedió. Los 24 puntos con los que Diogo Moreira afrontaba la última cita ... de la temporada fueron una losa demasiado grande para Manu González, cuyos últimos resultados no daban muchas esperanzas. El español había optado por creer y afrontaba con ambición este último gran premio del año, a pesar de haber perdido por el camino 60 puntos que había llegado a tener sobre su rival. Las tendencias entre uno y otro eran claramente opuestas, pero en el motociclismo hasta que no se ondea la bandera de cuadros no se puede dar nada por sentado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre tras una colisión en Alhaurín de la Torre
  2. 2 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  3. 3 El segundo premio de la Lotería Nacional cae íntegro en Málaga por segundo sábado consecutivo
  4. 4 Un turismo que circulaba en sentido contrario por la AP-7 causa un accidente con cinco heridos a la altura de Mijas
  5. 5 Absueltas del robo de un carro lleno de aceite y langostinos en Nochevieja en Benalmádena
  6. 6 Rescate en La Malagueta: un hombre asegura que lo lanzaron al mar desde un espigón tras robarle
  7. 7 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  8. 8 Internan al autor del crimen de Ismail, el conductor de Bolt que recibió 46 puñaladas en Fuengirola
  9. 9 'Claudia' se despedirá este domingo de Málaga con posibles chubascos débiles
  10. 10 Protección de Datos multa con 2.000 euros a una comunidad por el controvertido sistema de recogida de paquetes acordado por los vecinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Diogo Moreira se proclama campeón de Moto2 en Valencia

Diogo Moreira se proclama campeón de Moto2 en Valencia