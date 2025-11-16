Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

AFP

Diogo Moreira, 'O Rei' de Moto2

Con el icónico dorsal 10 que tantos ídolos han llevado en su país, el primer campeón brasileño de la historia dará el salto a MotoGP en 2026

Jesús Gutiérrez

Domingo, 16 de noviembre 2025, 13:34

Diogo Moreira Nascimento (Sao Paulo, Brasil, 23/04/2004) es el primer campeón del mundo de motociclismo del gigante sudamericano. Un hito histórico para un ... país que ha forjado leyendas en la Fórmula 1 (la más grande de todas, Ayrton Senna), pero que no ha tenido esa tradición en la competición de dos ruedas. Para encontrar el gran referente brasileño habría que trasladarse a los noventa y los primeros años del siglo XXI, cuando el mítico Alex Barros era uno de los nombres punteros y más carismáticos de aquellas parrillas con las humeantes motos de 500 cc, que luego mutó en las MotoGP.

