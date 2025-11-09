Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marco Bezzecchi celebra su victoria en el GP de Portugal. Afp
GP de Portugal

Marco Bezzecchi no da opción a Álex Márquez y Pedro Acosta

El italiano lidera de inicio a fin una soporífera carrera de MotoGP, logra su segunda victoria de la temporada y prácticamente asegura la tercera posición en el Mundial

Jesús Gutiérrez

Domingo, 9 de noviembre 2025, 13:41

Comenta

No tuvo mucha historia la carrera de MotoGP en el Autódromo Internacional do Algarve, que casi de inicio a fin fue un trenecito de motos ... rodando en solitario. Nada que ver con lo vivido en el sprint del sábado, que fue tan divertido como emocionante y hacía prever una batalla a tres que no se vivió en ningún momento. Marco Bezzecchi no falló en la salida y desde la pole mantuvo a Pedro Acosta a raya en segunda posición. Por su parte, Álex Márquez volvió a recuperar dos puestos y pasó de quinto a tercero en la primera frenada. Una vuelta después, el de Cervera había escalado a la segunda plaza, en el único adelantamiento entre los de cabeza, pero esta vez Bezzecchi se mostró intratable.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere en la cárcel el detenido por el último crimen machista en Málaga a los 84 años
  2. 2 El polvorín de la cárcel de Alhaurín de la Torre: se desata una batalla campal entre dos grupos por el control del módulo
  3. 3

    Que el Bosque de Cobre no te impida disfrutar de sus pueblos: se han llenado de arte y colores
  4. 4 El colegio infantil diocesano Virgen del Carmen echa el cierre en Huelin
  5. 5 Siete heridos tras chocar dos coches en la A- 7052 a su paso por Cártama
  6. 6

    Un Málaga incapaz de ganar con un hombre más regala el empate en el descuento (2-2)
  7. 7 Miles de personas recorren el Centro de Málaga en defensa de la sanidad pública
  8. 8 Cae íntegro en Málaga el segundo premio del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de este sábado
  9. 9 «Vota por mi hijo»: la Policía alerta de una nueva estafa con la que toman el control de tu WhatsApp
  10. 10 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Marco Bezzecchi no da opción a Álex Márquez y Pedro Acosta

Marco Bezzecchi no da opción a Álex Márquez y Pedro Acosta